O perfume recomendado por Carolina Herrera para mulheres de 40 anos e que é o favorito dela

Carolina Herrera é uma das estilistas mais importantes da indústria da moda no mundo. Suas recomendações para mulheres acima dos 40 anos lhe renderam o respeito de muitas que seguem seus conselhos à risca, mas também, em algumas ocasiões, a rejeição de outras que consideram que há peças que podem ser usadas em qualquer idade.

Qualquer que seja a opinião sobre suas recomendações, não há dúvida de que se alguém representa a elegância e a sofisticação com sua presença e seu estilo é a designer venezuelana.

A blusa branca é o seu selo por excelência, não usar minissaias, cabelo curto após os 40, jeans fora do armário aos 30, para ser elegante não é preciso vestir de marca, são regras que as mulheres decidiram seguir ao pé da letra para não só estar na moda, mas viver as mudanças próprias da idade com dignidade e orgulho.

A confissão de Carolina Herrera, sua fragrância

Em uma entrevista concedida em janeiro de 2024, Carolina Herrera contou detalhes de sua vida e afirmou: “Tenho uma responsabilidade com a mulher de hoje; que ela se sinta segura, moderna e, acima de tudo, bonita”.

Para a estilista que recentemente completou 85 anos, a melhor peça para vestir e estar elegante é uma blusa branca, pois dará vida e iluminará o rosto, conforme relatado pelo portal Terra.

Mas há um segredo que nunca compartilhei publicamente e que, segundo ela, permite que uma mulher se sinta mais elegante quando o usa. Trata-se do perfume favorito da designer venezuelana, que ela recomenda para todas.

“Adoro a minha primeira fragrância, que foi criada com jasmim e nardos, que costumava cheirar enquanto dormia e o aroma entrava pela janela do meu quarto em Caracas”.

Carolina Herrera faz referência ao 'Eau de Toilette', que foi o seu primeiro perfume de muitos e que é ideal para que possas vestir elegante e assim emanar um odor agradável.

Esta fragrância foi lançada no mercado em 1988 e representa perfeitamente seu estilo e sua marca pessoal, sendo altamente recomendada para uso.

A fragrância tem notas de suas primeiras lembranças. O jasmim, o narciso floral e o caloroso sândalo ganham vida graças ao renomado perfumista mundialmente reconhecido Carlos Benaïm, autor de muitos clássicos americanos.