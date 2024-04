Exercícios em jejum: como escolher a melhor opção para você

Escolher o exercício físico ideal para realizar em jejum é uma decisão que varia de pessoa para pessoa, levando em conta a adaptação individual a essa prática e o cuidado com a intensidade das atividades.

Cassio Fidlay, um renomado personal trainer, enfatiza que não existe um “melhor” exercício universal para todos nesse contexto. A escolha depende da capacidade de cada um se adaptar ao treinamento sem alimentação prévia, e erra quem força essa prática sem estar devidamente adaptado.

Orientações para iniciantes e experientes

Entre as atividades sugeridas para esses momentos estão aquelas focadas em endurance, como corrida, ciclismo, caminhada e natação. Estes esportes são recomendados porque tendem a utilizar mais gordura como fonte de energia.

Recomendados

No entanto, Aline Becker, tanto nutricionista quanto personal trainer, aconselha iniciar com exercícios de menor intensidade e, somente após a adaptação, evoluir para atividades mais exigentes. Para os praticantes de jejum, recomenda-se manter uma rotina de treino moderado, com duração média de 45 minutos, visando maximizar a queima de gordura até após a conclusão do exercício.

Aline Becker também adverte contra o treinamento de alta intensidade ou musculação em jejum, pois essas práticas podem levar à utilização de proteínas como fonte de energia em detrimento dos carboidratos, afetando negativamente o desempenho e a recuperação muscular.

Benefícios do exercício em jejum

O principal vantagem de se exercitar antes de comer é o aumento significativo da lipólise, processo que facilita a quebra de gordura, estimulando assim a perda de peso. Exercitar-se em jejum pode, além disso, potencializar o desempenho em atividades aeróbicas e ser uma solução para aqueles que preferem evitar o desconforto gastrointestinal associado à alimentação matinal.

Fonte: SportLife