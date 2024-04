Como usar corretamente estampas listradas se você for uma mulher com curvas em 2024

Todas nós já ouvimos alguma vez que a estampa de listras verticais nos favorece se somos mulheres curvilíneas, ao contrário das linhas horizontais, que devemos evitar a todo custo. No entanto, também é importante aprender como usar corretamente este motivo chamativo e elegante que está na moda em 2024.

Embora algumas pessoas as evitem, na realidade, elas estilizam, alongam visualmente e são muito versáteis, por isso é apenas uma questão de ter criatividade para incluí-las nos looks diários para ir ao escritório ou para um passeio.

Em calças com top básico

E se quiser parecer mais alta e desviar a atenção da barriguinha, recomendamos ter em seu armário uma calça listrada. De acordo com o Glamour, “elas são um clássico que nunca falta no guarda-roupa dos conhecedores da moda”, especialmente se o fundo for escuro e as listras brancas e bem finas.

“A sutileza com que as listras descem ao longo das pernas cria uma continuidade visual que alonga, uma técnica bem conhecida entre alfaiates e designers para esculpir a forma”, afirmam, recomendando sua elegância e sobriedade.

Vestidos com estampado listrado

O mesmo acontece com esta peça que disfarça muito bem aqueles quilos a mais que às vezes nos incomodam. Tente manter a cintura sempre bem marcada e evite cores muito vibrantes que, em vez de emagrecer, nos deem mais volume em áreas menos favorecidas.

"O corte do vestido, com seu decote em V pronunciado e seu caimento fluido até os tornozelos, oferece uma silhueta relaxada, ideal para a mulher moderna que procura conforto sem sacrificar estilo", apontam.

Casaco

Por último, você será a mais sofisticada de todas com um terno com estampa de listras, especialmente se o visual for monocromático da cabeça aos pés. “Cada listra funciona como uma pincelada estratégica, alongando sua estatura e projetando uma imagem de confiança imponente”, pois como você sabe, o clássico nunca sai de moda.