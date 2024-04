Como usar a tendência de estampas de bolinhas sem parecer mais velha

Se há uma estampa que nunca sai de moda é a de poá, um clássico que se reinventa de tempos em tempos e que se adapta tanto à primavera quanto ao inverno, sem distinção. Além disso, podemos encontrá-lo em vestidos, camisas, saias e outros acessórios para usar no dia a dia.

Este motivo tão particular nasceu na década de 1830 e foi associado às bailarinas que procuravam maneiras de chamar a atenção nos palcos, ganhando mais popularidade nos anos 50 e 2000. Com o retorno dessa inspiração em peças como jeans de cintura baixa ou saltos transparentes, era lógico que as polka dots também se popularizassem.

Como usar a tendência que nunca sai de moda

Em vestidos brancos e pretos

De acordo com a Vogue, esta combinação bicolor é uma das mais sofisticadas que podemos usar durante o dia. Parece fresca, feminina e favorecedora, principalmente se as bolinhas são pequenas e delicadas, evitando que nos encham de volume em áreas onde preferimos disfarçar a barriguinha ou as gordurinhas.

Com um top fabuloso

Se já estiver usando uma peça com bolinhas, incorpora outra que seja mais neutra para criar equilíbrio visual e evitar sobrecarregar. Seja a parte de cima, as calças, shorts de cintura alta, tudo dará certo se o complemento for de uma cor neutra e ainda melhor se de uma tonalidade semelhante para criar um look monocromático.

Com um blazer

Outra maneira de adicionar cor e irreverência ao seu visual é acrescentar destaque com um blazer colorido, se não te importa em ser o centro das atenções e é daquelas que acredita que mais é mais em termos de moda. As jaquetas de couro também são outra opção de destaque para dar muita personalidade ao seu look.