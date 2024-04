Assim você pode conseguir o efeito de cabelo ‘blow out’ para exibir um look de passarela

Adoramos que nosso cabelo pareça o daquelas modelos de passarela, cujos fios balançam suavemente ao vento a cada passo que dão. No entanto, todas sabemos que manter e estilizar adequadamente para isso pode ser uma verdadeira missão impossível.

E é que muitas vezes um cabelo saudável, volumoso e com muito movimento requer um grande investimento de tempo e dinheiro. O cabelo pode ser um símbolo de empoderamento e autoexpressão, por isso é importante cuidar dele, pois isso nos dará segurança. Um dos efeitos mais desejados por muitas pessoas e que as modelos de passarela impuseram como tendência é através do 'blow out' e aqui explicamos do que se trata.

Este é o efeito de cabelo ‘blow out’ para um cabelo de passarela

Cabelo Assim você consegue deixar seu cabelo mais volumoso e com movimento (Pinterest)

O efeito ‘blow out’ é um estilo que se caracteriza por um cabelo suave, volumoso e com movimento. Este penteado é alcançado usando um secador de cabelo e um pincel redondo para criar cachos suaves e ondas naturais. O resultado final é um cabelo brilhante, com corpo e com uma aparência de salão de beleza, perfeito para qualquer ocasião, mesmo se o seu plano é ficar em casa.

Se quiser alcançar este efeito em casa, isto é o que deve fazer:

Preparação prévia: Antes de começar o processo de 'blow out', é importante preparar adequadamente o seu cabelo. Primeiro, você deve lavar o seu cabelo com produtos (shampoo e condicionador) projetados para dar volume e suavidade. Em seguida, aplique um protetor térmico para proteger o seu cabelo do calor e de outras ferramentas de styling.

Secagem correta: Secar o cabelo é uma arte que requer dedicação para não danificá-lo e alcançar o efeito desejado. Use um secador de cabelo com bico concentrador e uma escova redonda de cerdas naturais. Separe o cabelo em seções e comece secando as raízes com o bico apontado para baixo para obter o máximo volume desde a raiz. Em seguida, enrole as seções ao redor da escova e seque o restante do cabelo enquanto puxa suavemente para baixo para criar aquele efeito liso e volumoso.

