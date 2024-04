As revelações deste sábado (13) para Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Libra

É hora de voltar à luta como se fosse o primeiro dia. É hora de apresentar seus projetos, aos quais você tem dedicado muito tempo, convencido de que irão melhorar a vida coletiva. Os concebeu para isso. Um ar de Vitória vai te ajudar a abrir as asas, não é hora de desistir.

Escorpião

Todos os dias muitos se envolvem em brigas barulhentas, por tolices e egos, entre amigos, vizinhos, conhecidos e desconhecidos. A vida cotidiana se tornou um cenário de confrontos que se deteriora cada dia mais. Calor, gritaria e bullying, sem considerar que é urgente adotar um comportamento civilizado para reencontrar o caminho.

Sagitário

No seu trabalho, muitos se vangloriam, se gabam de sua genialidade. O seu trabalho é um palácio de arrogância: é construído sobre paredes fracas, que podem ruir, mais cedo ou mais tarde. Você está refletindo sobre o ambiente do seu trabalho: é um ambiente insalubre? Esta pergunta é feita.

Capricórnio

Sua decisão não é descobrir nada do que acontece no mundo. Se os desastres do planeta: a destruição da natureza, a violência, a morte em todos os lugares e as injustiças sem nome, continuarem a aninhar-se na sua mente, vai enlouquecer, você pensa assim. Quanto tempo durará o seu isolamento?

Aquário

Seus projetos ainda não começaram, embora o outono já tenha começado. Você decidiu ser muito cauteloso, nada está claro, o caminho não se vê. Além disso, aqueles que estavam determinados a apoiá-lo têm dúvidas. Não se atrevem a expressá-lo, embora o digam com os seus gestos e silêncios, que esta semana terão em conta.

Peixes

Alguns conhecidos alertam-no de que não pode fazer isto ou aquilo, e repreendem-no se não seguir as suas instruções... Também trazem à luz os seus defeitos com frequência e com algum prazer; Isso faz você se sentir mal diante da avalanche de críticas que mina sua segurança.Faz sentido associar-se a pessoas desqualificantes? A pergunta é pertinente, principalmente quando você sabe a resposta...

Com informações do site El Espectador