A sorte da segunda semana de abril será selada pela Lua nova após o eclipse solar

Áries

De 21 de março a 19 de abril

Virá um processo de romance e conquista que elevará a autoestima, já que há algum tempo você não se sentia tão desejada. Você dedicará parte do seu tempo a cuidar mais da sua imagem, mas também a criar momentos para compartilhar com essa pessoa que fará você acreditar novamente no amor.

Touro

De 20 de abril a 20 de maio

Esta semana é muito provável que recebas uma notícia sobre a tua saúde que te trará muita paz e calma, já que os maus pensamentos te têm deixado confusa. Conta com o apoio de uma mulher da tua família para afastar todas essas más energias. Tudo correrá bem e será muito rápido.

Gêmeos

De 21 de maio a 20 de junho

Você precisa controlar um pouco de tudo o que faz parte do seu orçamento, pois, por menor que seja, pode gerar certa instabilidade, da qual você se arrependerá mais tarde. Você sabe muito bem como se controlar, então, concentre-se nisso para poder alcançar seus objetivos.

Recomendados

Câncer

De 21 de junho a 22 de julho

"Não há pior cego do que aquele que não quer ver", assim diz o ditado, portanto, pare de desperdiçar seu tempo e conselhos com pessoas que não estão interessadas em ver a realidade diante delas para fazer mudanças importantes que lhes permitam crescer.

Leão

De 23 de julho a 22 de agosto

Aproveite o tempo em família para conversar sobre questões que têm estado pendentes por anos. Não deixe que a vergonha te impeça. Há assuntos que não podem mais permanecer em silêncio, porque é necessário cortar essas manifestações geracionais que têm causado danos.

Virgem

De 23 de agosto a 22 de setembro

Sentir-se-á sortuda quando perceber que as oportunidades para ser feliz chegarão uma após a outra. Serão presentes do universo devido à tua amabilidade, incondicionalidade e luta por causas justas. Poderá conhecer uma pessoa interessante ou concretizar um acordo muito importante.

Libra

De 23 de setembro a 22 de outubro

Não será fácil para você alcançar alguns objetivos. No entanto, você é uma mulher muito perseverante e sabe como tirar proveito das adversidades, e desta vez não será exceção. Continue nesse caminho, pois está indo muito bem e conseguirá em menos tempo do que imagina.

Escorpião

De 23 de outubro a 21 de novembro

A comunicação está fluindo muito bem com sua amiga, então ela vai te contar algo que a deixa desconfortável. Ambas são muito maduras e saberão aceitar as perguntas uma da outra, então o relacionamento que têm não será afetado por essa diferença. Pelo contrário, é muito bom porque irão melhorar.

Sagitário

De 22 de novembro a 21 de dezembro

Avança o máximo que puder, não deixe tarefas pendentes porque precisa economizar tempo para investir no que realmente importa: você e sua família. Organize-se melhor e elimine todos esses elementos que te distraem e roubam seus momentos.

Capricórnio

De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Conversar com alguém da sua família fará bem para liberar toda essa pressão que você tem no peito. Seja sincera, expresse tudo o que pensa e sente sobre um determinado assunto, será a única maneira de você ficar muito mais tranquila e também receber ajuda oportuna.

Aquário

De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Uma explosão de criatividade chegará até você como uma grande bênção neste exato momento em que você precisa se destacar em seu ambiente. Isso permitirá que você conheça pessoas influentes, que o incluirão em seu círculo. Você verá as coisas de outro ponto de vista.

Peixes

De 19 de fevereiro a 20 de março

Não perca a fé. É provável que você se assuste com algum diagnóstico médico seu ou de um familiar. Respire fundo e saiba que tudo acontece por uma razão, é nisso que você deve se concentrar daqui para frente e parar de se preocupar com coisas que nem remotamente te afetarão.