4 looks aprovados por Carolina Herrera para arrasar com muita classe

Carolina Herrera é um ícone da moda e tudo o que ela diz é sagrado para as amantes da moda, pois sabem que fará com que pareçam elegantes e com classe em qualquer idade.

A famosa designer impôs moda com alguns looks e peças que podemos usar e realçarão nossa beleza e estilo.

Portanto, se quiser esbanjar classe e elegância, siga estes conselhos da designer para saber o que pode vestir para arrasar.

Vestido curto dourado

Se quiser arrasar em 2024, um mini vestido dourado será uma ótima opção para parecer elegante e sexy, mas com muita classe.

Para elevar sua classe, é melhor se o vestido tiver brilhos e você pode combiná-lo com saltos altos ou stilettos e uma bolsa de mão.

Vestido floral com decote

Você também pode optar por um vestido floral com decote para um toque de sensualidade, sem parecer vulgar.

O melhor é que seja de mangas largas e compridas e pode ser curto ou comprido e ajustado na cintura para beneficiar a sua figura e pode usá-lo com saltos altos ou botas.

Saia de tule e blazer

Outro visual que você pode usar nesta época do ano e que é mais do que aprovado pela designer é uma saia longa de tule, como já vimos em Michelle Salas.

Esta peça pode ser combinada com um blazer no mesmo tom da saia para um visual elegante e complemente com stilettos no mesmo tom para um look monocromático.

Camisa branca e jeans

Outro visual básico ideal para esta primavera e mais do que aprovado por Carolina Herrera é usar uma calça jeans com uma camisa branca.

Este conjunto pode ser combinado com botins, alpercatas ou sapatilhas e você ficará mais chique e moderna.