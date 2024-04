10 cortes de cabelo rejuvenescedores para manter o cabelo comprido aos 50 anos

Para muitas mulheres que chegam aos 50 anos, o ideal é seguir as regras da designer venezuelana, Carolina Herrera, optando por cabelos curtos ou médios após os 40 anos.

Mas há celebridades que optam por manter seus cabelos longos, pois acreditam que rejuvenescem o rosto, associando-o à juventude.

Um cabelo XL em uma mulher de 50 anos pode ser muito rejuvenescedora se for bem cuidada e impecável. Para aqueles que se atrevem a usá-la, mostramos esses 10 estilos que podem tirar anos do seu rosto.

Recomendados

Cabelo comprido texturizado

As camadas marcadas e desfiadas permitem adicionar textura ao cabelo comprido, obtendo um volume extra e um acabamento mais descontraído e jovial que pode ser realçado com o penteado.

Cabelo em camadas e com franja

É um cabelo com forma, muito movimento e um toque de textura muito rejuvenescedor.

Cachos definidos

Um cabelo longo e encaracolada é definitivamente um sim. O cabelo encaracolado sempre é um ativo rejuvenescedor no visual e por isso vale a pena exibi-lo em todo o seu esplendor. Deixe seu cabelo crescer e mantenha-o saudável e hidratado seguindo o método curly e com certeza terá sucesso.

Cabelo comprido em camadas

Dê forma ao seu cabelo cacheado com um desfiado nas extremidades, no mais puro estilo dos anos 90 para obter um corte com movimento sem ter que sacrificar o comprimento.

Corte de borboleta

O corte borboleta é um estilo de cabelo longo com base em camadas suaves, com uma silhueta sinuosa e muito movimento. É ideal para dar volume e evitar que o cabelo fique muito colado ao rosto, o que seria prejudicial no que diz respeito à idade. O mais característico é a primeira camada bem marcada ao nível das bochechas.

Corte de cabelo em camadas

É um corte em camadas mais leve e fluido do que o corte borboleta. É criado com camadas muito leves que contornam o rosto e dão um toque de textura muito sutil. É ideal para dar volume, embora em cabelos que tenham perdido muita densidade não seja recomendado para que o cabelo não fique muito pobre. Geralmente é usado com franja, seja no estilo coreano - leve e translúcido - desfiado ou longo e aberto.

Cabelo longo multicolorido

Evita que o seu cabelo comprido fique muito plano ou endureça os seus traços por ser muito escuro adicionando mechas em um ou dois tons diferentes da base. Assim, criará um efeito multidimensional que dará a sensação de maior densidade capilar ao proporcionar profundidade. Neste sentido, os tons dourados e castanhos quentes são os mais rejuvenescedores para dar nuances ao cabelo.

Cabelo ondulado

Assim como acontece com o cabelo encaracolado, a textura ondulada é um ativo importante na hora de rejuvenescer o visual. Seja porque você a tem naturalmente ou porque penteia seu cabelo longo dessa forma, com pranchas, bobes ou modeladores.

Corte com franja desfiada leve

A franja desfiada é uma das mais procuradas no momento. Não só rejuvenesce o visual, mas também adiciona textura ao corte e um toque de movimento muito atual. É ideal para evitar que um cabelo comprido fique sem vida e fica especialmente bem em rostos alongados e ovais.

Corte com franja lateral

É um dos tipos de franja mais versáteis e rejuvenescedores, ideal tanto para equilibrar um rosto alongado ou que perdeu densidade com a idade, quanto para estilizar um rosto redondo ou quadrado. Além disso, ganha pontos pela praticidade, pois é muito fácil de manter e aguenta muito bem o crescimento do cabelo.