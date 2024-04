O que são unhas em forma de amêndoa?

Seus dedos são gordinhos? Se você já experimentou todos os tipos de designer e nenhum deles consegue dar o efeito alongado ou estilizado às suas mãos, o importante está na forma e na cor.

Não é necessário aderir a uma tendência de unha para estar na moda, o que realmente vale a pena é que você se sinta segura e confortável. Se você é uma daquelas mulheres com dedos largos, verá que não precisa dizer adeus aos designs mais bonitos, é apenas uma questão de adaptá-los às necessidades.

Que formato de unhas alonga os dedos?

Aqui estão algumas dicas para exibir mãos estilizadas se você tem dedos gordinhos ou largos, você verá que não é tão complicado e poderá aderir a diferentes tendências de unhas que se adaptarão perfeitamente às suas necessidades.

Recomendados

Tendência unhas 2024 Pinterest (Pinterest)

O primeiro passo é conhecer qual é a forma de unha que mais favorece as mãos, uma delas são as de forma amêndoa, recebem esse nome por se assemelharem a essa fruta, caracterizam-se por terminar em uma leve ponta arredondada, este tipo de silhueta quase ovalada permite dar um efeito estilizado aos seus dedos.

O melhor de tudo não é que alonga os dedos, também fica perfeito com todos os designs de unhas, dando elegância, além de serem fáceis de manter, então você deve mantê-las como suas favoritas em sua próxima visita ao salão de beleza.

Qual cor de unhas ajuda a alongar as mãos?

Uma vez que saiba qual é o tipo de unha que ajuda a alongar as mãos, que são as em forma de amêndoa, a cor também é uma das chaves para conseguir o efeito que tanto estamos buscando.

As cores nude são essenciais. Não pode faltar na sua paleta de cores os tons rosados, bege e nude, pois são perfeitos por serem semelhantes ao tom da pele das mãos, o que permite alcançar aquele efeito de alongamento das mãos.

Tendência unhas de amêndoa Pinterest (Pinterest)

"Os tons claros são sempre uma escolha acertada para estilizar as unhas, os nude e os tons pastel fazem com que as nossas mãos pareçam mais longas e finas", explicou a manicure oficial da 'Orly', Jennifer Silverio, ao 'El Mundo'.

Recomenda-se evitar cores escuras, pois estas contribuem para um efeito visual oposto ao desejado, encurtando as mãos e alargando os dedos.

Que design de unhas devo usar se tenho dedos grossos ou largos?

Já sabemos que forma de unha e que cor beneficia nossas mãos, mas isso não significa que você tenha que abrir mão das tendências, entre as que mais favorecem as mãos gordinhas e dedos largos estão nada mais, nada menos que as unhas leitosas, baby nails, o clássico french e as unhas de sabão.

Todas elas se caracterizam por sua essência minimalista e seus tons nude que são favoráveis e bonitos. Portanto, na próxima vez que você visitar o salão de beleza, experimente essas dicas e exiba mãos estilizadas com dedos alongados.