O que são as unhas olho de gato que as famosas estão usando? 5 ideias para copiá-las

De vez em quando, as tendências de manicure se renovam para nos dar novas opções, como as unhas olho de gato, que são usadas pelas famosas e popularizadas por elas nesta estação de 2024. O brilho e a cor dominam, mas sem deixar de lado o minimalismo que reflete elegância.

De acordo com a Vogue, eles são chamados assim por causa de seu efeito refratante. "Eles apresentam uma linha brilhante estreita na unha, imitando a aparência de um olho de gato real", afirmam, citando Rita Ora e Anya Taylor-Joy como algumas das que já as usam.

“São perfeitas para quem gosta de ter um visual sempre em mudança: as unhas olho de gato ou unhas olho de gato parecem mudar de aparência toda vez que você olha para elas, dependendo de como a luz incide sobre elas”, afirmam.

Como fazer unhas de olho de gato em 2024?

Bem, essa tendência de unhas olho de gato pode ser usada em qualquer cor que você possa imaginar. Se você quer algo mais sóbrio e discreto, opte por tons nude, enquanto se estiver procurando algo mais ousado e vibrante, aposte em uma paleta de cores de acordo com a temporada: fúcsia, azul, amarelo, verde, entre outros...

O que não muda, independentemente do modelo que você goste, é que você deve incluir um esmalte com partículas magnéticas, que são as responsáveis pelo efeito reflexivo. "Depois de aplicar o esmalte, um ímã próximo à unha faz com que as partículas da tinta se movam", explicam no mesmo meio.

O resto é feito pela criatividade, pois mesmo com uma base natural e seguindo o estilo francês, você pode decorar suas mãos com linhas finas que contenham o efeito.

Você também pode combiná-los com outros modelos de sua preferência, como adicionando ondas para que pareçam alongados e vistosos, e também adicionar adesivos. Toda essa mistura, no total, lhe dará um visual muito original e feminino.