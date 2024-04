O impacto da decoração no ambiente de trabalho

Os escritórios estão priorizando fatores como exposição à luz, mobiliário ergonômico, cores e distribuição de espaços, pois isso impacta diretamente no bem-estar físico e psicológico de seus trabalhadores.

Um estudo descobriu que os trabalhadores que trabalham em escritórios com janelas recebem 173% mais exposição à luz natural e desfrutam de uma média de 46 minutos adicionais de sono todas as noites.

Os benefícios que esta tendência oferece

Na busca constante por resultados ótimos, as empresas evoluíram seu foco no ambiente de trabalho, indo além da mera estética dos escritórios para se concentrar em espaços multifuncionais que influenciem diretamente no bem-estar e na produtividade dos funcionários.

As empresas devem trabalhar para criar espaços que mitiguem a frustração e o estresse produzidos pelo trabalho

Para o Salmón, a criação de espaços de trabalho eficazes envolve considerar cuidadosamente cada componente, desde a funcionalidade e a iluminação até a ergonomia dos móveis. Ele reconhece que a qualidade do ambiente de trabalho tem um impacto direto na produtividade e na saúde física e mental dos colaboradores.

Este enfoque integral também implica reconhecer a interconexão entre o bem-estar dos funcionários e o sucesso empresarial, pois um ambiente de trabalho saudável e funcional não beneficia apenas os trabalhadores em seu desempenho diário, mas também pode contribuir para a manutenção da reputação e produtividade geral da empresa.

É vital realizar um projeto que cubra integralmente as necessidades dos trabalhadores

Os escritórios são mais do que locais de trabalho, são espaços onde as pessoas passam cerca de 8 horas, por isso fatores como a luz, o mobiliário, a distribuição de espaços e até as cores desempenham um papel crucial no seu bem-estar físico e mental e influenciam o seu desempenho na empresa.

Luz e ergonomia

Um relatório da American Academy of Sleep Medicine menciona que o grau em que a exposição à luz do dia afeta os trabalhadores de escritório de forma notável. Isso se reflete em trabalhadores mais criativos e produtivos.

A luz natural estimula a química cerebral e leva a uma melhor concentração para realizar tarefas

O mobiliário também desempenha um papel crucial. A ergonomia, focada na saúde postural, é determinante.

Uma má postura devido a uma cadeira inadequada pode resultar em absenteísmo, afetando o fluxo de trabalho e gerando estresse. O conforto do funcionário está diretamente correlacionado com a concentração e eficiência no trabalho.

O Primeiro Estudo de Felicidade Organizacional realizado pela Awards of Happiness entrevistou trabalhadores de diferentes países da América Latina e Espanha e descobriu que 76% dos trabalhadores acreditam que as empresas não os ajudaram com a ergonomia do trabalho remoto e que 39% dos colaboradores se sentem solitários no trabalho e gostariam de ter uma maior integração com seus colegas.

Implementar essas medidas para quem trabalha em casa é obrigação das empresas

Modelos como o trabalho remoto e estudos sobre o bem-estar no trabalho estão estabelecendo uma nova tendência em questões trabalhistas, como exemplo, no México foi implementada a NOM-037 que regula as condições do teletrabalho ou trabalho híbrido e coloca na legislação a importância da ergonomia e dos espaços de trabalho ótimos.