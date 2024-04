Dicas para ter um banheiro estético e funcional

Consejos para lucir una baño estético y funcional Aqui as cores, materiais e conceitos se unem, daí a importância de pensar em cada um dos elementos que irão compor esse ambiente (Cortesía)

O banheiro deve parecer bem e funcionar bem. O primeiro passo é alcançar um espaço com um conceito de design que se adapte às nossas necessidades e que cumpra com os elementos decorativos que gostamos.

Para proporcionar estética, é necessário não saturar com muitos elementos, deixar espaço suficiente para a circulação e fazer com que cada elemento integrado ao ambiente pareça da melhor forma.

Aproveite a iluminação

A iluminação é um aspecto fundamental, por isso devemos garantir que os espaços sejam bem iluminados. Se não for possível ter luz natural, é possível recorrer à luz artificial, utilizando lâmpadas muito discretas, cores claras nas paredes e nos revestimentos dos móveis.

Se quiser criar uma atmosfera mais pessoal pode incluir algumas velas perfumadas (Cortesía)

O melhor aliado para melhorar a iluminação deste lugar são as cores neutras que geram efeitos visuais de amplitude e transmitem conforto e calor.

Escolha os materiais corretos

Hoje em dia, há uma grande variedade de superfícies decorativas para móveis de banheiro, que são práticas, duráveis e de fácil manutenção, e que, além disso, oferecem uma ampla gama de tonalidades, acabamentos e texturas que se adaptam a diferentes estilos decorativos.

Apostar por materiais com inspiração natural é uma grande aposta para deixar seus espaços de banho em tendência.

Incluir móveis de madeira e algumas plantas ajudam a dar mais vida a este espaço (Cortesía)

Existem acabamentos que são uma revolução no revestimento de superfícies com designs em escala real, que oferecem um drama visual sem precedentes em qualquer outro laminado e são ideais para criar espaços de banho estéticos e funcionais; as superfícies formica são um exemplo disso, pois possuem uma variedade de acabamentos e texturas que se adaptam a qualquer estilo de design de interiores.

Lembre-se de que cada elemento que você adicionar aos seus espaços deve desempenhar um papel dentro deles e, dessa forma, você terá conseguido criar ambientes com um estilo próprio e uma estética incomparável.