Cansada do loiro? Se inspire nessas 5 mechas balayage chocolate

É hora de mudar o seu visual e se você é uma amante obstinada do estilo minimalista, do que é sutil, mas ainda assim chamativo, então é hora de dar uma chance às mechas balayage de chocolate. Adeus ao loiro?

É assim que você pode dar uma reviravolta na famosa técnica francesa, é hora de dizer adeus às cores loiras e optar por um estilo natural. A hora das morenas chegou, junte-se à tendência mais bonita e elegante de 2024.

Tendência em balayage de chocolate Pinterest (Pinterest)

Quais tons de chocolate serão tendência em 2024?

As mechas balayage dão uma reviravolta e se transformam este ano, mostrando que em 2024, é para as morenas e o melhor de tudo é que prometem uma mudança de visual glamorosa, sutil e elegante.

Aqui estão os 5 tipos de mechas balayage que serão tendência, tenho certeza de que algum deles te fará se animar a dar esse passo para a mudança de visual que tanto desejava, o melhor de tudo é que é de baixa manutenção e pouco invasivo.

Balayage de Brownie Caramelo

As mechas de caramelo brownie vão roubar seu coração com esses toques de luz que trazem ao seu cabelo, são chamativas o suficiente para exibir uma mudança de visual, mas perfeitamente sutis para não serem tão extremas. Misture o dourado com o marrom e até mesmo tons de preto.

Expensive Brunette

Este é o visual para aqueles que desejam dar profundidade aos seus cabelos, a mudança pode ser quase imperceptível, mas trata-se de um estilo elegante, sóbrio e com poder suficiente para cativar aqueles ao seu redor, as sombras marrons ajudam a dar volume de forma sofisticada aos seus cabelos.

Loiro Dourado

Se não quiser dizer adeus ao loiro por completo, então a união do marrom com o dourado, use-o como uma varredura. Esta técnica traz um brilho único aos seus cabelos, use se estiver procurando dar vivacidade.

Chocolate profundo

As mechas de chocolate profundo consistem em dar profundidade ao cabelo através de reflexos marrons, sendo perfeitas para cabelos escuros, adicionando luz e vida ao seu visual. Você as encontrará irresistíveis se estiver procurando por uma mudança sutil e elegante.

Chocolate Roxo

Esta última opção é para as mulheres que procuram uma mudança mais ousada, é diferente, sutil, divertida e elegante. O chocolate roxo consiste em descolorir algumas áreas do cabelo com tons de roxo, quase violeta. O melhor de tudo é que promete uma mudança diferente e dá um brilho especial ao seu cabelo. É ideal principalmente para mulheres maduras.

Portanto, agora que você já sabe, se ainda não deseja uma mudança extrema ou se quer se aventurar no mundo dos castanhos, com certeza encontrará uma alternativa aqui que possa agradar e se adaptar perfeitamente às suas necessidades, tanto para cabelos pretos, marrons e loiros. Além disso, você não precisará comprometer tanto o seu cabelo, pois requer uma intervenção mínima para ficar incrível, trazendo modernidade e juventude ao seu visual.