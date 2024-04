Babylights vs balayage: ensinamos quais são as mechas perfeitas para você

Você está pensando em fazer uma mudança de visual? Se sim, entre as tendências mais populares, que até são abundantes no Instagram ou TikTok, estão o balayage e o babylights. Mas logo pode surgir a dúvida: Qual escolher?

Nesse sentido, ambas opções prometem resultados fabulosos para o seu cabelo. No entanto, o fator decisivo será a manutenção que você estiver disposta a fazer e o que deseja.

Balayage vs babylights

Em relação ao balayage, é a técnica em que o corante é aplicado em forma de degradê, onde o cabelo vai assumindo uma coloração mais clara em relação ao tom base, gradualmente até chegar às pontas.

Recomendados

De acordo com o portal Salón Secrets, elas são adequadas para qualquer cor de cabelo e podem ser feitas desde a raiz até as pontas ou da metade do cabelo até as pontas.

Por outro lado, as babylights são um tipo de coloração que "recria o brilho natural dos bebês loiros", de acordo com a mesma fonte.

Ou seja, é especialmente pensado para ser feito em cabelos loiros em forma de mechas finas ou reflexos de luz que injetam movimento e vitalidade ao seu cabelo.

No entanto, também fica muito bem em morenas que escolhem tons claros e semelhantes à cor base para uma aparência natural.

Com qual você deve ficar?

Em primeiro lugar, é importante ter em mente que qualquer decisão que você tomar será muito acertada, já que ambas têm resultados excelentes, proporcionando mais brilho e luminosidade ao seu cabelo em comparação com as colorações tradicionais.

Agora, ao considerar, você deve levar em conta que o balayage requer muito mais manutenção para manter sempre seu efeito de degradê, o que exige vários retoques e cuidados essenciais com produtos especiais. Isso levará a um investimento maior de dinheiro e esforço.

Finalmente, se o que você procura é algo sutil e natural, as babylights são a melhor alternativa.