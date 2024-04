As previsões do tarot deste final de semana para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Preste atenção ao seu corpo, evite quedas e cuide dos seus ossos. Esqueça o passado, concentre-se no presente e valorize o que você tem no amor. Você encontrará a solução para seus problemas, enfrentará as fofocas com inteligência e buscará se destacar no trabalho e na escola. Você receberá uma mensagem de organização e prosperidade para este final de semana, é hora de focar no seu futuro, criar um plano de ação e atrair abundância para sua vida.

Recomendados

Capricórnio

Neste fim de semana você terá a oportunidade de demonstrar sua capacidade e avançar em direção aos seus sonhos, confiar na sua intuição e manter uma atitude positiva. Você recebe uma mensagem de organização e sucesso, é hora de você focar nas suas responsabilidades, construir o seu futuro e atrair boa sorte. Evite provocações, mantenha a calma e não se deixe levar por emoções negativas.

Aquário

Um amor do passado busca uma segunda chance no relacionamento, mas tome cuidado com gravidezes não planejadas. Você recebe uma mensagem divina que o guiará. Os números 06 e 15 te acompanham. Use as cores azul e branco para atrair fortuna. É hora de focar no seu desenvolvimento pessoal, atrair abundância e manter uma atitude positiva.

Peixes

Os números 08 e 77 vão lhe trazer sorte, e a abundância estará em sua vida com as cores verde e vermelho. Você terá uma oportunidade de trabalho internacional que lhe abrirá portas, basta ser consistente no trabalho, terminar o que começou e ser mais persistente em seus objetivos. Você terá uma mensagem de desenvolvimento pessoal e boa sorte para este final de semana, confie no seu sexto sentido para tomar as decisões certas.

Com informações do site Nueva Mujer