As calças jeans com alpargatas serão a combinação que fará sucesso até a próxima estação: assim você pode usá-las

Alpargatas com jeans Pinterest (Pinterest)

As calças jeans são a peça básica de qualquer estação, são fáceis de adaptar às nossas necessidades e, com sorte, podemos passar de um visual casual para um formal sem comprometer o nosso conforto. Como sempre dizemos, a chave está na combinação de elementos.

Mais uma vez, as calças jeans se destacam como uma das principais tendências da estação, são confortáveis, versáteis e combinam com tudo; no entanto, desta vez, as alpargatas serão a grande aliada para elevar o visual das mulheres a um novo nível, o melhor de tudo é que você criará um visual perfeito para o dia sem a necessidade de memorizar tantas regras de moda que às vezes podem ser avassaladoras.

O que são as alpargatas?

Ano após ano, as alpargatas conquistam um lugar como as grandes favoritas em climas quentes. Trata-se de um calçado cujo nome deriva da palavra 'albargat' e chegou à América Latina da Espanha. É caracterizado por ter uma sola de juta ou cânhamo e material rústico com acabamento artesanal.

Recomendados

Os meios especializados em moda preveem o sucesso deste calçado (mais uma vez) na sua versão plana, no entanto, não temas usar com salto de cunha ou plataforma. Lembre-se que este calçado é confortável e também é aprovado por membros da realeza como Diana de Gales, Letizia Ortiz e Kate Middleton.

Como usar alpargatas com jeans de forma elegante?

Nunca é demais considerar alguns dos jeans que os especialistas em moda preveem ser os mais populares nesta primavera, incluindo os 'baggy', 'capri', cintura alta, retos e ainda um pouco dos 'skinny'.

Este tipo de looks costuma combinar perfeitamente com calças skinny, mas não tenha medo de explorar novas combinações e outros cortes de jeans. Aqui nós mostramos a melhor forma de combinar este calçado com a peça favorita por sua versatilidade e conforto.

Com blusas românticas e jeans ‘flare’

Combine a cor do seu calçado com a sua blusa, aqui temos um exemplo de uma blusa romântica com jeans flare, mostrando que não apenas a forma skinny é ideal para alpargatas. Esse tipo de visual é perfeito para um dia ensolarado, pois é fresco e leve.

Calças de ganga com alpargatas e blazer

Está à procura de algo semi formal? Então opte por um par de jeans com alpercatas de cunha, uma blusa leve e cubra tudo com um blazer, este último irá adicionar a formalidade necessária para um visual perfeito e sofisticado.

Dê o toque formal

Opte por calças jeans pretas em versão flare ou boca de sino e complemente seu visual com uma camisa branca, que também é uma peça básica de qualquer guarda-roupa. Neste caso, a chave das alpargatas está na combinação de ambos os tons, além de adicionar um toque formal.

Calças de ganga com blusas de alças e alpargatas

Que as blusas regatas não faltem, use-as em versões acetinadas ou completamente lisas, combine com calças de cintura alta ou justas e aposte nas alpargatas. Se quiser dar um toque divertido, não descarte o uso de camisas oversized sobre o seu look ou jaquetas de jeans.