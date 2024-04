As 5 cores que estão em alta tendência e os melhores looks para usá-los: irão rejuvenescer você

As 5 cores que são a maior tendência e os melhores looks para exibi-las: elas vão te rejuvenescer Pinterest (Foto: Pinterest)

Com os desfiles da semana de moda, os especialistas mostraram quais serão as cores que vão dominar a estação. Então, prepare-se para estar na moda:

Lilás ou malva

De acordo com a passarela de algumas das marcas mais destacadas, a cor malva ou lilás será uma das favoritas nesta estação. É um tom cheio de elegância, associado ao cuidado, reflete tranquilidade, doçura e calor.

Podemos usá-lo como um look total ou em peças soltas, especialmente em estampas delicadas, como o linho. Também podemos vê-lo em acessórios, como bolsas, sandálias ou tiaras, tanto em cores lisas quanto em estampas, como flores ou listras verticais.

Recomendados

Rosa pálido

Este tom é um dos grandes vencedores deste ano de 2024. É tão clássico quanto elegante, sutil, doce e perfeito para adicionar um toque romântico a qualquer visual, um tom que expressa sensibilidade, positividade e inocência.

É um tom muito versátil que veremos em todos os tipos de roupas, principalmente nas fluidas e nos vestidos longos. Fica bem em mulheres de qualquer idade, combina com peles mais claras e faz as mais morenas se destacarem, criando um efeito bronzeado.

Amarelo

Na moda, o amarelo triunfa em todas as suas tonalidades. É um tom muito chamativo, que expressa alegria, positividade, entusiasmo e diversão e que podemos combinar com outras peças lisas, criando looks monocromáticos, ou em acessórios ou peças estampadas, como um vestido de margaridas.

Azul bebê

O azul claro sempre será um dos favoritos das amantes da moda. É um tom clássico e muito sofisticado, que fica bem em pessoas de 20 e 60 anos, e que podemos combinar com cinza, preto, vermelho, branco ou outros tons de azul para criar os melhores looks, transmitindo uma sensação de calma, sensibilidade e pureza.

Verde

No mundo da moda, a cor verde será outra das grandes protagonistas do verão. Podemos vê-la em diferentes tonalidades, estampados e peças e é uma escolha acertada tanto para usar em peças independentes, adicionando um toque de cor ao nosso estilo, quanto como um look total, nos imergindo completamente nessa tendência. Fica bem em todas as mulheres e combina facilmente com outros tons de verde ou cores vibrantes, como laranja ou roxo.