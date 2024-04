Adeus tênis brancos? Estas são as cores que serão tendência: assim você pode usá-las de forma elegante

Por muito tempo, os tênis brancos se tornaram os favoritos das mulheres e é que, não importa o visual, eles combinam com absolutamente tudo, sendo um dos aliados básicos de qualquer guarda-roupa, mas as tendências indicam que é hora de dar lugar às cores dignas da estação.

Nesta temporada, as cores não vão ficar apenas nas nossas blusas ou camisetas, a alegria da temporada vai se transferir para o calçado, e é que os tênis estão passando por uma transformação em que os clássicos planos aos quais estávamos acostumados estão sendo deixados para trás para dar lugar aos retro, e é um fato que isso já estava previsto.

Tendência em tênis coloridos 2024 Freepik (Freepik)

Quase um ano depois de prever o sucesso dos tênis retro como os ‘Adidas Samba’ ou os famosos ‘Decathlon’, os meios especializados em moda indicam que não vêm em cores neutras, pelo contrário, é hora de explorar novas propostas e, com isso, não apenas ter em mente as cores brancas, mas toda a gama que dará um toque divertido ao seu visual.

Como usar tênis coloridos?

É um fato, os tênis coloridos vão arrasar na estação e se você também quer explorar essa nova e divertida tendência, então aqui estão algumas das chaves que você deve levar em consideração para se juntar a um dos estilos para os amantes do retro.

Os últimos anos têm sido uma viagem ao passado, revisitando as tendências que dominaram épocas como os anos 50, 60 e 70, como pode ser visto nos cortes de cabelo como o 'mariposa', calças boca de sino, o uso de camisetas marinheiras e, neste caso, o retorno dos tênis retro que já vinham sendo propostos por grandes marcas como a Balenciaga.

Se você também quer aderir a essa tendência colorida e ousada, aqui mostramos como você pode fazê-lo de forma elegante. Depois de ver os looks, tenho certeza de que você vai querer experimentar pelo menos um deles.

Tênis coloridos com blazer

Combina peças esportivas, neste caso foram shorts, mas você pode usar bermudas ciclistas e um top. Adicione um blazer rosa, amarelo ou vermelho como toque final e combine com tênis da mesma cor, você terá um look chique em pouco tempo.

Descontraída e divertida

Uma camiseta e um par de jeans nunca tiveram tanto impacto como agora, adicione um par de tênis coloridos e brilhe com seu visual.

Quer algo glamoroso?

Combina uma camisa branca, que está sempre na moda, com a saia de cetim que será a sensação na estação e dê um toque confortável com uns tênis retrô, neste caso são laranja, mas as possibilidades são infinitas.

Monocromático com um toque de cor

Concentre-se nos seus sapatos, lembre-se que os Adidas Samba serão um dos mais populares, então você pode usá-los com um visual totalmente branco.

Não deixe o animal print

Os tênis retro em cores laranja, vermelho, amarelo, verde, azul e rosa serão os mais usados, neste caso, combinou-se de forma acertada o animal print com uma jaqueta bomber e saia com este estampado.