Padilha mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Confira quais são:

Áries – Cartas 28 e 25

Saiba o quanto vale a lealdade e não a coloque em jogo para não se arrepender mais tarde. Se existe alguém fiel e que sempre celebra suas conquistas, não decepcione essa pessoa e saiba valorizá-la.

Touro – Cartas 3 e 7

Cuidado ao deixar que o passado coloque sua vida de novo de cabeça para baixo. Saiba superar essas situações e curar seu coração. Tenha atenção porque não compensa se sacrificar por algo que é só fogo de palha.

Gêmeos – Cartas 9 e 34

Uma partida ou distanciamento foi necessária para que a sua vida amorosa pudesse florescer de novo. Saiba recomeçar e aproveitar a felicidade que começa a ser construída nessa nova fase.

Câncer – Cartas 14 e 29

O amor está presente em sua vida e a boa sorte também. Apenas reconheça o seu poder e viva as coisas com confiança, pois muitas vezes você é o único que sabota as próprias vitórias.