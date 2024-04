O que são as camisetas “marinheira”? Assim pode usar a peça mais favorecedora da estação

Os meios especializados em moda preveem o triunfal retorno das camisetas marinheiras como parte dos looks mais elegantes da estação, e garanto que, seguindo as dicas que estamos prestes a dar, a antiga crença de que as listras horizontais ‘engordam’ será esquecida.

Se quiser dar um toque diferente ao seu visual ou se tiver uma camisa de riscas horizontais que está prestes a esquecer porque não sabe como combiná-la, apenas aconselho que pare e repense, pois será uma peça essencial para você brilhar na estação mais quente do ano. É versátil e até perfeita para usar no escritório.

Camisetas marinheiras Pinterest

O que é uma camiseta marinheira?

Embora você possa já conhecer, aqui está uma breve apresentação e história desta peça de vestuário de origem francesa que tem sido uma das favoritas há décadas, sendo usada por Marilyn Monroe, Audrey Hepburn e Coco Chanel.

Recomendados

Mas para que atingisse esses níveis de popularidade, foi necessário que os marinheiros usassem esta peça que consistia em 21 listras, cada uma representando as vitórias de Napoleão Bonaparte, elas tinham certas especificações, pois as azuis deveriam medir um centímetro, enquanto as brancas o dobro das anteriores. Esse padrão também ajudava a identificá-los caso tivessem a má sorte de cair no mar.

Antes dos marinheiros utilizarem este tipo de estampado, era considerado libertino e imoral, mas sua reputação mudou quando se tornou seu uniforme e distintivo. Foi Coco Chanel quem pegou a peça e a levou a um novo nível, demonstrando que era uma peça que qualquer classe social poderia usar.

Como usar uma camisa listrada de forma elegante?

Atualmente, as camisetas de marinheiro têm demonstrado seu poder e influência, sendo usadas por membros da realeza como Kate Middleton, a Rainha Letizia, Lady Di, demonstrando sua elegância e versatilidade.

Não podemos ignorar o fato de que as listras horizontais têm uma "má reputação", pois há quem afirme que elas apenas ampliam o corpo, mas isso ocorre em certos aspectos e até mesmo um estudo realizado por um pesquisador da Universidade de York revela que são melhores para estilizar a figura do que as verticais, mas isso dependerá de sua espessura e repetição para que isso seja alcançado.

Tome nota: as listras grossas adicionam volume, devem ser usadas com cuidado dependendo do caso, enquanto as finas estilizam a figura e até mesmo te fazem parecer mais alta.

Camiseta listrada com calça

As calças estilo palazzo, culotte ou de cintura alta são perfeitas se você deseja um efeito de barriga lisa, não se esqueça que a combinação ideal para camisetas listradas são as cores branco, azul, marrom e o básico preto.

Camisetas de marinheiro combinadas com calças Pinterest (Pinterest)

Camiseta listrada com saia

Se estiver procurando um visual elegante que alongue sua figura, procure saias de cintura alta, seja para realçar suas curvas com um modelo justo ou optar por um em formato "A". Se você quer um visual casual, então as mini-saias são perfeitas e não deixe de lado a versão maxi em branco, trará um pedacinho do mar ao seu visual de forma elegante. Com sapatilhas, saltos altos e scarpins ficam maravilhosas.

Camisetas de marinheiro combinadas com saias Pinterest (Pinterest)

Camiseta listrada com shorts

Para um toque jovem e ousado, as camisetas marinheiras com shorts são a opção ideal, dê um toque formal combinando uma peça superior oversized ou adicione elementos como um blazer, você vai arrasar.