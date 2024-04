Melhor que o butterfly? O ‘corte hush’ será o mais solicitado por ser prático e ficar bem em todas

Desde 2022, o ‘corte borboleta’ vem ganhando popularidade, graças a diferentes celebridades que começaram a apostar na sensualidade de suas camadas, resultando em um cabelo com o volume exato e muito movimento.

No entanto, houve aqueles que começaram a procurar uma alternativa a esse famoso corte sem encontrar uma contraparte do mesmo ou pelo menos um estilo que pudesse fazer uma competição digna, pelo menos até que o 'corte hush' começou a se popularizar, o corte de cabelo que hoje nos uniu para conhecer as vantagens que oferece.

De algum tempo para cá, as tendências têm se inclinado para os estilos retrô das décadas de 60 e 70, com calças boca de sino, penteados volumosos e looks que resgatam o melhor dessa época, como as peças de alfaiataria que se misturam perfeitamente com o luxo discreto.

Recomendados

Corte en tendencia 2024: ¿Cómo es el hush cut? Pinterest (Pinterest)

O que é o 'hush cut'?

Foi durante o outono de 2023 que o corte ‘hush’ surgiu nas tendências como o principal concorrente do ‘butterfly cut’, então se você está procurando algo diferente desse famoso corte em camadas, você veio ao lugar certo.

Se deseja uma mudança de visual, mas ainda não se decide por nenhum tipo de corte, aqui está uma ideia perfeita para mulheres com cabelos longos que desejam mantê-los assim, dando-lhes um toque moderno que tanto esperavam.

O ‘hush cut’ se origina na Coreia do Sul e, ao contrário do corte ‘borboleta’, caracteriza-se por buscar um estilo de efeito ‘pena’, tão leve e sutil quanto esse objeto, embora muito semelhante às camadas da ‘borboleta’; no entanto, essas camadas não são simétricas, mas descontraídas, relaxadas e um pouco mais sutis, envolvendo o rosto e suavizando as características, tornando-as mais delicadas.

A quem favorece o 'hush cut'?

O 'corte hush' é um dos cortes que conseguiu se popularizar nos salões de beleza graças ao seu estilo que favorece todas as mulheres, independentemente do tipo de cabelo ou comprimento, sendo assim uma das melhores opções para uma mudança de visual.

Se ainda não estás pronta para se despedir do teu longo cabelo, esta é uma das melhores opções para mudar para algo moderno e rejuvenescedor, além disso, esse toque retro fará com que pareças uma verdadeira especialista em moda, graças à mistura perfeita com as tendências que reinarão neste 2024.

Há aqueles que se atreveram a afirmar que esse tipo de corte promete não apenas destronar o corte borboleta, mas também o ‘lobo’ que foi tão popularizado pela atriz que interpretou ‘Wednesday Addams’, Jenna Ortega.

Por outro lado, se você é uma mulher que adora cabelos curtos, então o ‘hush cut’ permitirá que você mantenha este estilo com um visual rebelde, moderno e ousado que fará com que aqueles ao seu redor voltem o olhar para você. Portanto, se você procura por todas essas vantagens, não hesite em procurar o seu cabelereiro favorito para apostar em um dos cortes que farão com que você pareça moderna e sofisticada.