Horóscopo chinês: a conjunção dos planetas Marte e Saturno dará abundância e paz para estes 5 signos.

Boi - nascidos nos anos de 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Não desista do emprego que você tem até fazer a outra oferta, que é boa demais, pois eles vão te dar o que é justo e real pelos seus conhecimentos e experiências. Além disso, você melhorará a situação de sua família. Mas se você está desempregado, não tenha medo porque está chegando um telefonema que mudará sua situação para melhor. As questões relacionadas com a cobertura de responsabilidades mês a mês serão agora resolvidas.

Dragão - nascidos nos anos de 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Permaneça firme na sua posição, apesar das contra-indicações que possa receber. Isso apenas indica que você está no caminho certo e eles querem que você desista. Você precisa que tudo dê certo e isso acontecerá. Você terá o apoio inabalável de muitas pessoas, não tenha medo e continue. Muito em breve você alcançará aquilo pelo qual tanto luta e não sentirá mais medo ou insegurança.

Cobra - nascidos nos anos de 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

A paciência que você terá diante de uma situação bastante complicada lhe dará a oportunidade de conhecer uma pessoa que impactará positivamente sua vida. É possível que ele se torne seu grande aliado justamente no momento em que você mais precisa. Tem uma visão de vida talvez um pouco mais ampla que a sua, o que será essencial para esta nova amizade que promete durar a vida toda.

Macaco- nascidos nos anos de 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Você terá tempo para dedicar a si mesmo. Você precisa se mimar e é agora. Invista em você, na sua aparência física, no seu bem-estar emocional e mental, assim verá que aos poucos alcançará o equilíbrio que tanto procura em sua vida. É necessário que você faça coisas diferentes, que ouse explorar além dos seus limites e perceba que tem muito potencial para explorar.

Porco - nascidos nos anos de 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Você iniciará um processo muito tranquilo, onde obterá respostas para muitas dúvidas que o atormentam há anos. Não haverá mais tempestades para atrapalhar seu julgamento. Você deu muito e está cansado, é hora de fazer uma pausa e ver tudo do lado de fora, como um grande espectador. Não haverá mais medo e a segurança estará com força total.

Com informações do site Nueva Mujer