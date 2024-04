grito Gritar não ajuda a liberar o estresse do corpo, revela estudo (Dreamstime)

Uma das ações mais comuns das pessoas que se irritam facilmente é levantar a voz, gritar em muitos casos e esta é uma ação que, de acordo com um artigo publicado no El Confidencial, não funciona de forma alguma.

Ao contrário da crença popular, gritar na verdade não ajuda a aliviar o estresse ou ‘raiva’ que a pessoa tem por dentro, o que derruba a ideia de expressar a raiva de forma explosiva.

Para chegar a essa conclusão, uma equipe de pesquisadores liderada por Brad Bushman e Sophie Kjærvik da Universidade Estadual de Ohio realizou uma análise que contemplava 154 estudos anteriores, nos quais estudaram mais de 10 mil indivíduos de diversas idades e culturas.

Há atividades que realmente ajudam a combater o estresse

Ao contrário do que geralmente se acredita, o estudo sugere que atividades voltadas para reduzir a excitação física são mais eficazes no controle da raiva, como por exemplo:

Yoga de fluxo lento

Meditação

Relaxamento muscular progressivo

Respiração profunda

Sair para caminhar

“É crucial derrubar a ideia de que a raiva precisa ser liberada para ser superada”, comenta Bushman. A motivação por trás desta pesquisa surgiu devido ao fenômeno das ‘rage rooms’, lugares onde as pessoas pagam para quebrar coisas como uma forma de desabafar sua raiva.

Os cientistas envolvidos no estudo enfatizam que para controlar a raiva de forma eficaz não é sempre necessário o apoio de um terapeuta. No entanto, é um recurso muito útil se não conseguires lidar com isso por conta própria.

Assim você pode gerenciar a raiva de forma adequada