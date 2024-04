Ginástica facial, o segredo ancestral para uma pele radiante e jovem

Inclua esta atividade como parte de seus cuidados pessoais para reduzir a passagem do tempo em suas expressões Gudenkoaleksandr | Dreamstime (Dreamstime)

Num mundo onde o cuidado com o corpo é essencial, a ginástica facial se tornou uma tendência como uma ferramenta poderosa para fortalecer e tonificar os músculos faciais, oferecendo uma série de benefícios para a aparência e saúde da pele.

Para mantermos saudáveis, não basta apenas praticar algum esporte, ter uma alimentação equilibrada ou usar cosméticos que nos façam parecer bonitas.

Como é que a saúde da pele melhora?

Dentro desta rotina diária de beleza, é importante dar ênfase especial às áreas do rosto e pescoço, que não devemos negligenciar, pois nosso rosto é um mapa de emoções.

Eles refletem cada sorriso, tristeza ou raiva e abrigam uma rede de 57 músculos em constante movimento, e é aí que a técnica oriental se torna o treinador pessoal, através de uma série de exercícios projetados para estimular, tonificar e rejuvenescer.

Ao estimular os músculos do rosto, há uma maior concentração de fibras de elastina e colágeno, o que contribui diretamente na prevenção do envelhecimento precoce da derme.

Praticar uma rotina consistente pode trazer resultados inesperados Dreamstime (Dreamstime)

Jenny Medina, fundadora da Face Evidence e The Glow Gym, trouxe essa técnica para o México depois de conhecê-la durante suas viagens ao Japão e à Europa, destacando que todo mundo vive com estresse, sempre tendemos a apertar os dentes e a mandíbula.

Por isso, a ginástica facial relaxa, reduz o bruxismo e rejuvenesce, pois diminui as linhas de expressão. Também ajuda a formar naturalmente o colágeno e a elastina, que são os pilares de uma pele jovem e firme.

Através desses movimentos e estimulação, faz com que o seu rosto se mova de forma diferente, promovendo um estado de calma e bem-estar.

Em que consistem os tratamentos?

No caso da Face Evidence, a primeira ‘academia facial’ no México, combina yoga facial, pilates e lifting.

Na verdade, os tratamentos devem ser realizados por pessoas certificadas. No seu caso, eles não usam máquinas, mas são treinados para fornecer esse tipo de massagem e técnicas, bem como para realizar as cerimônias de beleza mais completas, onde são complementadas com cremes especiais para um lifting perfeito.

Consultar especialistas dá a segurança de receber o tratamento adequado Cortesía (Cortesía)

No entanto, para ver resultados, a chave está na consistência, pois com o tempo você começará a observar como sua pele se torna mais radiante, com uma aparência rejuvenescida e um bem-estar geral que se refletirá em cada gesto.

Esta técnica irá ajudá-lo a deixar para trás aquele rosto opaco e conseguir uma aparência luminosa e radiante Cortesía (Cortesía)

Assim, cada sessão de ginástica facial não apenas renovará sua aparência, mas também seu espírito. Você sentirá como a circulação flui, levando juventude a cada canto de sua pele.

Alguns dos seus benefícios:

1. Tonificação muscular: esta atividade contribui significativamente para prevenir e reduzir a flacidez facial, proporcionando uma aparência mais firme e jovem.

2. Relaxamento: a tensão acumulada nos músculos faciais é liberada, levando a uma redução do estresse facial, melhorando a aparência geral do rosto e proporcionando uma sensação de bem-estar e tranquilidade.

Essas etapas proporcionam uma pele mais nutrida e revitalizada. Dreamstime (Dreamstime)

3. Redução de linhas de expressão: contribui significativamente para reduzir a aparência de rugas e linhas de expressão. Favorece a firmeza da pele, conferindo um aspecto mais jovem e suave.

4. Estimulação da circulação sanguínea: haverá uma melhor oxigenação dos tecidos, essa melhoria na circulação promove uma aparência radiante e saudável.