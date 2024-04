Fresca e moderna! As blusas ‘gypsy’ com shorts serão a combinação mais quente desta temporada

Não são apenas formalidades, nem looks de escritório, às vezes só precisamos de um visual que seja perfeito para algo casual ou diurno, com o qual possamos sair sem perder o estilo, e há uma combinação que alcança esse objetivo e que se tornou a favorita não apenas nos festivais de música, mas também nas férias.

É confortável, fresca e fará você parecer incrível, além de permitir que você mostre sua figura e curvas. Não tenha medo de usá-la e mostrar seu lado mais sexy durante a estação.

Blusas gypsy com shorts Pinterest (Pinterest)

O que são as blusas ciganas ou "gypsy"?

O primeiro aspecto a considerar são as características das blusas ciganas, que há muito tempo se tornaram a peça casual favorita das mulheres, sendo frescas e confortáveis.

Recomendados

Caracteriza-se pelo seu design folgado que geralmente é sustentado em certas partes do corpo com elásticos, mas é solto o suficiente para combater o calor e ser fresco, pode ser encontrada na forma 'camponesa' ou decote barco que une os ombros ao peito com uma linha reta ou, com mangas amplas bufantes ou leves.

Também encontrarás detalhes como fitas penduradas nelas e estampas florais ou boêmias. São uma das peças mais românticas e bonitas que ficam perfeitas com tudo e, com sua ‘simplicidade’, conseguem ser perfeitas para qualquer look.

Como usar blusas ciganas com shorts?

A peça favorita do verão se adianta uma temporada para fazer você parecer uma especialista em moda, você verá que é tão versátil que vai querer usá-la mais de uma vez para seus looks diários, aqui damos as dicas para usá-la dependendo da ocasião e do lugar.

Blusas ciganas com shorts de ganga

As blusas ciganas combinam com tudo, mas desta vez vamos nos concentrar nos shorts, a peça favorita dos climas quentes para se manter fresca e confortável. O jeans nunca pode faltar e geralmente é combinado com elementos boêmios como grandes colares, cintos e até chapéus. O toque final está no calçado, as sandálias ficam perfeitas com este conjunto.

Blusas ciganas com shorts jeans Pinterest (Pinterest)

Blusas ciganas com shorts para um look formal

Embora este seja principalmente um visual para o dia a dia e casual, você pode transformá-lo em algo formal deixando o jeans de lado e optando por outros tipos de tecidos, como cetim, linho ou alfaiataria. A chave está na mistura de texturas para conseguir um visual adequado para o escritório.

Blusas ciganas para um look formal Pinterest (Pinterest)

Não deixe para trás os ‘total looks’

Se deseja adicionar uma aparência harmoniosa ao seu visual, então os conjuntos completos são para você, são perfeitos porque tanto a peça de baixo quanto a de cima formam um todo. Isso tem múltiplos benefícios, incluindo o de alongar a figura, além de não ser necessário pensar muito em como combinar este estilo, também é perfeito se procura algo chique com toques formais.

Para usar uma blusa cigana em looks completos, é importante focar nos acessórios. Para temporadas quentes, os chapéus de palha e sandálias de salto são perfeitos se deseja um visual para sair à noite, ou então opte por um calçado plano ou com plataforma leve.