Faça de uma camiseta branca básica um look incrível

Existem peças que desafiam as leis do tempo e permanecem como as grandes favoritas nos guarda-roupas das mulheres por combinarem com tudo e se adaptarem a todas as estações e tendências, incluindo jeans e camisetas brancas.

Hoje vamos te ensinar como transformar uma camiseta branca na peça mais elegante, lembre-se que são os elementos com os quais combinamos cada peça que influenciam se teremos um visual formal ou casual, neste caso, daremos a chave para usar esta peça até mesmo no escritório.

A temporada de calor exige o uso de roupas frescas e as camisetas são uma delas, no entanto, há quem acredite que estas não podem alcançar um look formal e estão mais do que equivocados.

Recomendados

Camisetas brancas Pinterest (Pinterest)

Ou o que é um guarda-roupa cápsula e por que as camisetas brancas fazem parte dele?

Entre as peças básicas que encontramos em um guarda-roupa estão as camisetas brancas, e é que estas fazem parte da lista dos armários cápsula, mas a que se refere este termo?

Os guarda-roupas cápsula consistem em um conjunto de peças básicas e atemporais que são fáceis de combinar entre si. Geralmente, contém 21 peças que permitem criar looks de forma rápida, essa é a razão pela qual camisetas, camisas, jeans, trench coats, entre outras, oferecem a possibilidade de economizar tempo.

“Uma clara vantagem é que no armário estão aquelas peças-chave que combinam entre si e com elas é possível criar looks diferentes com as que estão no armário e com as extras que chegam. Isso nos facilita escolher um look a cada dia na hora de nos vestirmos” explicou Saray Martín à Vogue.

Como combinar camisetas brancas de forma elegante?

É hora de tirar a etiqueta de peça informal, aqui ensinamos a chave para não abandonar suas camisetas brancas e torná-las uma das peças mais elegantes. O melhor de tudo é que são versáteis, confortáveis, frescas, dão aquele toque moderno ao seu estilo e são muito simples de combinar.

Não é necessário colocar em teste o seu conforto e muito menos a sua segurança para parecer sofisticada, atreva-se a dar um novo ar ao seu visual com este tipo de camisetas básicas que nunca falham, tenho certeza de que você vai adorar.

Camiseta branca com saia

Combina uma camiseta branca com uma saia para um look fresco e confortável. Se quiser dar um toque sofisticado, amarre-a na cintura ou use como um crop top. Não tenha medo de usar tênis, eles não tiram a elegância, pelo contrário, trazem modernidade e frescor.

Camisetas brancas com saias Pinterest (Pinterest)

Camiseta branca com calças de cintura alta

As camisetas brancas ficam ótimas com calças de cintura alta, seja em formato palazzo ou mesmo culotte, são perfeitas juntas e se adicionar um cinto grosso irá realçar o seu visual, o toque elegante vem nos sapatos e acessórios, seja usando óculos de sol, uma bolsa pequena ou clutch e saltos altos.

Camisetas brancas com calças de cintura alta Pinterest (Pinterest)

Camiseta branca com shorts e blazer

O grande aliado das camisetas brancas são os blazers, não se esqueça de apostar neles no seu próximo visual e dar um toque primaveril e de verão com uns shorts, serão a cereja do bolo do seu look.