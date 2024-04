Estes truques imperdíveis para disfarçar a barriguinha vão fazer você se vestir com confiança

Os complexos são coisa do passado com essas dicas para disfarçar a barriguinha que nossas influencers favoritas compartilham nas redes sociais. Não estamos mais tentando mudar nosso corpo e nos tornar inimigos dele por sermos tamanhos médios ou grandes, mas sim aprender dicas de estilo para realçar as curvas.

Da mesma forma, reconhecemos que não há tendências proibidas, mas sim formas de vestir e peças que realçam a nossa beleza e que são aliadas, sem a necessidade de ficarmos estagnadas no tempo.

Truques imperdíveis para disfarçar a barriguinha

De acordo com a influenciadora de moda, Bonnie Wyrick, destacada no The Sun, uma das dicas mais importantes é escolher roupas de cintura alta. Sejam saias, shorts ou calças, elas são eficazes para disfarçar a barriguinha, fazer a cintura parecer mais fina e as pernas mais longas.

Recomendados

Outro detalhe que pode fazer muita diferença é usar um cinto com essas peças de cintura alta, pois fará com que o efeito seja potencializado ao máximo e elevará o visual.

As cores também são um aspecto chave. Os neutros são favorecedores, mas não o branco ou estampados muito grandes, porque tendem a adicionar excesso de volume, o que é precisamente o que não queremos.

A roupa íntima com cintura alta ou modeladora, assim como as cintas modeladoras, também são usadas quando se quer obter um efeito mais marcante, por exemplo, ao usar um vestido justo para uma festa. É importante lembrar que o crucial é nos sentirmos confortáveis e ventiladas, pela nossa própria segurança e prazer no evento.

Entre os truques para disfarçar a barriguinha está usar roupas folgadas, mas não muito grandes, pois as roupas mal ajustadas ou excessivamente apertadas direcionam o olhar diretamente para a zona central do corpo e, se forem muito grandes, farão você parecer larga e volumosa.