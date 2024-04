Assim você pode mudar de um visual esportivo com calças tipo jogger para um mais sofisticado

Quando pensamos em nos vestir de forma elegante e sofisticada, geralmente imaginamos calças de alfaiataria, saias lápis ou vestidos justos, no entanto, nos últimos anos, uma nova tendência surgiu para desafiar essas convenções: as calças jogger.

Estes inicialmente são associados ao conforto e ao estilo esportivo, mas evoluíram para se tornar uma peça-chave para alcançar looks elegantes e sofisticados.

Trata-se de uma peça de roupa folgada, com elástico na cintura e nos tornozelos, confeccionada em uma variedade de tecidos, cores e designs que se adaptam a qualquer ocasião. Isso permite que você expresse seu estilo pessoal de forma única, criando combinações que elevarão sua imagem a outro nível.

De esportivo a elegante com calças jogger

De esportivo a elegante com calças jogger

O primeiro passo é escolher calças jogger feitas de materiais de alta qualidade, como lã, algodão grosso ou seda. Esses materiais adicionam um toque de luxo e sofisticação ao seu visual, elevando instantaneamente o estilo das suas calças.

Depois de ter isso claro, procure por peças que tenham um ajuste elegante e favorecedor. Opte por estilos que sejam ajustados na cintura e nos quadris, mas que se alarguem ligeiramente para baixo, criando assim uma silhueta fluida e elegante.

Evite calças muito folgadas ou com aparência desleixada. Para obter um visual elegante e confortável, complemente suas calças jogger com peças clássicas e elegantes.

Looks elegantes com calças jogger

Looks elegantes com calças jogger

Para adicionar um toque de glamour ao seu conjunto com calças jogger, opte por uma combinação de elementos elegantes e chamativos. Comece com umas calças jogger de tecido acetinado em um tom escuro, como azul marinho ou verde garrafa, que oferecem um brilho sutil e uma sensação de luxo.

Combina-os com uma blusa ou top de renda ou seda em uma cor contrastante, como branco ou champanhe. Você pode usar uma jaqueta de couro ou bolero com detalhes chamativos, como bordados ou aplicações. Complete o look com um par de sapatos de salto alto com detalhes de pedraria ou brilho e procure acessórios delicados que não sejam muito pesados.

Romântico e moderno

Romântico e moderno

Se quiser adicionar um toque romântico e moderno ao seu conjunto com calças jogger, atreva-se a brincar com uma combinação de texturas e detalhes femininos. Escolha umas calças jogger de veludo em um tom escuro, como vinho tinto ou azul-marinho e combine-as com uma blusa fina com babados ou mangas bufantes que tragam um toque de doçura e feminilidade.

Complete o visual com um par de botins de salto alto com detalhes metálicos e opte por acessórios como uma bolsa tipo clutch com detalhes de renda ou uma tiara com pérolas, que adicionem um toque final de charme e sofisticação.