As previsões do tarot desta quinta-feira (11) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

A aprovação de algo que você procura há muito tempo nos negócios ou no emprego está à vista. O universo abençoa você com oportunidades financeiras. No amor, observa-se uma vitória e energia positiva em relação a algo importante. É hora de se conectar e criar o que você realmente merece.

Capricórnio

Abre-se a possibilidade de algo espetacular. O universo lhe dá a oportunidade de fazer uma mudança, uma renovação ou uma reestruturação para se conectar com o seu propósito de vida. No amor, possibilidade de belos acontecimentos como gravidez, nascimento especial ou ligação econômica.

Aquário

Existe uma importante oportunidade de investir em si mesmo, seja no esporte ou nos estudos. Aposte no seu desenvolvimento pessoal. No amor, os casais passam por um processo delicado que pode testar o relacionamento. Devem passar neste teste para seguir em frente.

Peixes

A carta do Mágico indica que você tem todas as ferramentas para construir e realizar o seu maior sonho financeiro. É um período de semear e acreditar na realidade que você merece. No amor, período de reflexão e seriedade no relacionamento. Os dois podem tomar decisões importantes, como casar ou morar juntos.

Com informações do site Nueva Mujer