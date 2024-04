As previsões do tarot desta quinta-feira (11) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Quanto ao dinheiro, abre a possibilidade de algo importante, mas é preciso ficar atento a possíveis brigas ou competições negativas. Se necessário, considere uma mudança ou comece do zero. No amor, abre-se a possibilidade de prosperidade e riqueza na conexão do casal, como investir em um imóvel juntos.

Recomendados

Virgem

Você entrará em um novo período de aventura e conscientização, com oportunidades de investimento e compra e venda. Não se deixe levar pelo medo. No amor, hora de se desapegar e deixar de lado o que está atrapalhando o relacionamento. Uma pessoa próxima será fundamental.

Libra

Abre-se um novo começo econômico, com oportunidades que marcarão sua vida. Cuidado com os conflitos no trabalho, embora possam haver mudanças positivas no segundo semestre. No amor, o universo conspira para algo especial e espetacular, uma nova conexão que marcará suas vidas.

Escorpião

A vitória está à vista e a possibilidade de algo espetacular em projetos e empreendimentos. A energia do eclipse que ocorreue está fornece ideias e conexões importantes. No amor, uma nova etapa se abre, rápida e canalizada. Tenha cuidado com a saúde de um familiar, possivelmente uma mulher.

Com informações do site Nueva Mujer