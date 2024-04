As previsões do tarot desta quinta-feira (11) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

Recomendação para Aires fluir e consagrar o que verdadeiramente te pertence e te liberta. Mercúrio retrógrado convida você a fluir e consagrar o que lhe pertence. No amor, fecha-se um ciclo e abre-se a oportunidade de algo especial. Apoie alguém da sua família que esteja passando por um momento difícil.

Touro

Existem oportunidades económicas, como uma promoção ou um novo emprego, que lhe darão estabilidade. É hora de capitalizar e economizar. No amor, casais deste signo podem estar passando por um período de provações. É importante manter os pés no chão e ativar a sexualidade.

Gêmeos

Em termos de dinheiro, haverá fertilidade numa nova cultura que você está cultivando. Seja constante e perseverante e você colherá os frutos entre agosto e novembro. No amor, abre-se a possibilidade de algo grande, como uma promoção ou dinheiro extra.

Câncer

Prepare-se para um novo desafio. 2024 traz prosperidade e evolução, mas cuidado com fofocas e inveja no trabalho. No amor, uma energia maravilhosa se abre com o casal, onde podem começar a explorar e ser criativos.

Com informações do site C5N