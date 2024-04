Água de hibisco, alecrim e canela para escurecer os seus cabelos grisalhos

Se você está cansado de recorrer às opções tradicionais que danificam o seu cabelo e são muito caras, apresentamos esta água de jamaica, alecrim e canela para escurecer os cabelos grisalhos de forma natural, econômica e caseira.

Adoramos os produtos naturais porque são menos abrasivos do que os químicos tradicionais, mas lembre-se que sempre é importante consultar o seu dermatologista.

Alecrim tem o poder de escurecer os cabelos Pexels

De acordo com estudos citados pela Glamour, o alecrim é excelente para estimular o crescimento do cabelo a ponto de ser chamado de minoxidil caseiro, um medicamento que trata a alopecia androgenética. Além disso, ele disfarça os cabelos grisalhos com seu tom escuro, previne o envelhecimento capilar, controla a oleosidade e a caspa.

Recomendados

Por outro lado, a canela estimula o couro cabeludo, é hidratante e rica em antioxidantes, graças à sua boa dose de vitamina C, zinco, ferro, cobre, potássio, ácidos graxos e outros tipos de componentes nutricionais.

Canela ajuda cabelos grisalhos (Freepik)

Além disso, a água de hibisco nutre a fibra capilar enquanto fortalece o cabelo. Para obter um cabelo mais nutrido, você pode aplicar a infusão desta planta nos cabelos, reduz o frizz e proporciona brilho.

Água de hibisco, alecrim e canela para escurecer seus cabelos grisalhos

Se quiser experimentar este remédio, consiga os seguintes ingredientes:

30 gramas de flor de hibisco

1 pequeno ramo de alecrim

1 pau de canela

Meio litro de água

Despeje a água em uma panela, leve ao fogo e quando começar a ferver, adicionar todos os ingredientes anteriores. Desligue o fogo após alguns minutos e deixe liberar seu aroma por cerca de 15 minutos.

A água jamaicana é benéfica como infusão e como enxágue Freepik

Coe, deixe esfriar por pelo menos uma hora e, quando estiver à temperatura ambiente, lave o cabelo com shampoo e depois enxague com esta água, sem retirar. Deixe o cabelo secar com ela e assim vai absorver muito mais todos os benefícios para escurecer os cabelos grisalhos.