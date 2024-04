5 tipos de sapatos que vão bombar no inverno 2024

O inverno de 2024 promete ser marcado por um mix de estilos e tendências que vão desde o clássico e elegante ao moderno e ousado. Se você está buscando calçados que te mantenham aquecida e estilosa durante a estação mais fria do ano, confira a seguir 5 tipos de sapatos que vão bombar:

1. Botas com sola tratorada

Robustas e confortáveis, as botas com sola tratorada são perfeitas para os dias mais frios e chuvosos. Elas garantem estilo e segurança ao caminhar em pisos molhados ou escorregadios. Combine-as com jeans, leggings ou vestidos para um look casual e moderno.

2. Sapatos metalizados

O toque metalizado é uma ótima maneira de adicionar um toque de glamour e sofisticação aos seus looks de inverno. Aposte em scarpins, sandálias ou tênis metalizados para dar um toque especial a qualquer produção.

3. Tênis chunky

Os tênis chunky continuam em alta no inverno 2024. Além de confortáveis, eles são super estilosos e podem ser combinados com diversos looks, desde os mais casuais até os mais elaborados.

4. Mocassim

O mocassim é um clássico que nunca sai de moda. No inverno 2024, ele aparece em versões com sola tratorada, animal print e outros detalhes que o deixam ainda mais moderno e estiloso.

5. Botas over the knee

As botas over the knee são perfeitas para quem quer um look sexy e elegante. Elas podem ser combinadas com vestidos, saias ou shorts para um visual marcante e poderoso.