Você é uma pessoa confiável? Descubra observando a imagem

Imagem do teste visual (Paola Hernández)

A confiança é muito importante para fortalecer um relacionamento, seja amoroso, familiar ou amigável. Cada pessoa tem segredos ou problemas que deseja expressar para se sentir bem consigo mesma e precisa de alguém para poder contar.

As pessoas confiáveis na minha vida são minha mãe, irmãos e dois amigos que estão dispostos a me dar seus pontos de vista e me ajudar a encontrar uma melhor solução. É importante esclarecer que nem todos os indivíduos têm a habilidade de ser um bom confidente, mas você gostaria de saber se você é um deles? Abaixo, você encontrará um teste visual que lhe dará informações cruciais num piscar de olhos.

Resultados do teste visual

Se o primeiro que você viu foi um pé com sapato alto

Você é uma pessoa que está acostumada a mentir, exagera frequentemente nas histórias ou tem dificuldade em guardar segredos. Esses comportamentos fazem com que outras pessoas se afastem de você, pois você não oferece a confiança que eles esperam; além disso, costuma julgar os outros e não analisa as consequências antes de emitir uma opinião.

Se o primeiro que você viu foi um gato

Nesse sentido, você é uma pessoa que costuma inspirar confiança. Você sabe guardar segredos e não compartilha informações confidenciais que seus amigos lhe confiam. Você está acostumado a dizer a verdade e oferece apoio nos momentos mais difíceis. Por essa razão, várias pessoas se sentem encorajadas a construir uma amizade com você.