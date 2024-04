Unhas Kintsugi: as favoritas das japonesas

Nem tudo é beleza exterior e ‘simples glamour’, existe um design de unhas que não brilha apenas pela sua beleza, mas por esconder um profundo significado relacionado a uma poderosa crença japonesa nelas que, uma vez conhecendo, tenho certeza de que você vai querer experimentá-las pelo menos uma vez.

Desde 2023, vimos como os designs de unhas passaram de extravagantes e vistosos com formas XXL e acessórios 3D para algo mais sutil, buscando limpeza, elegância e sofisticação através de cores nude e marrons, com técnicas como unhas leitosas, unhas envernizadas, unhas de sabonete e baby nails, dando um toque ao clássico francês, mas com uma essência natural e simples.

O que é a técnica Kintsugi?

É por isso que se você é amante dessa tendência minimalista, mas também deseja dar um significado emocional ao que você carrega, talvez a unha Kintsugi seja perfeita para você, mas primeiro é importante saber em que consiste essa famosa crença japonesa e por que você vai carregar em suas unhas um lembrete de amor próprio.

A técnica japonesa ‘Kintsugi’, também conhecida como ‘Kintsukuroi’, significa ‘reparar com ouro’ e é usada para consertar fraturas em cerâmica, unindo os pedaços de forma visível em vez de esconder as ‘imperfeições’ com a ajuda de verniz de resina misturado com ouro, prata ou platina, deixando-as ainda mais bonitas do que antes.

Trata-se de uma filosofia que fala sobre a resiliência e a capacidade de uma pessoa para superar as adversidades.

Como são as unhas Kintsugi?

Uma vez que conheça a famosa técnica japonesa, você terá uma ideia aproximada do que consiste o seu design e, assim como essa cultura decide consertar peças quebradas, destacando a beleza de suas imperfeições, ela faz exatamente o mesmo no mundo da manicure.

Os designs geralmente focam no uso de elementos dourados que se destacam nas unhas estilo 3D, de uma forma muito semelhante ao marmorizado, o melhor de tudo é que a base pode ser da sua cor favorita e até podem ser misturadas outras técnicas, a última palavra é sua. Aqui estão alguns estilos para te inspirar.

Unhas naturais com toques iridescentes

As unhas minimalistas são a tendência mais seguida nos últimos anos, dê um toque especial com um design 'Kintsugi' com toques furta-cor.

Unhas francesinhas estilo Kintsugi

O estilo francês nunca sai de moda, não importa como os designs e tendências evoluam, ele sempre permanece de pé e consegue se misturar perfeitamente com novas técnicas, e o Kintsugi não poderia faltar.

Adicione mais detalhes dourados

Mantenha a essência das unhas ao natural e adicione o característico design desta famosa técnica japonesa unindo outros elementos como folha dourada ou pequenos brilhos brilhantes do mesmo tom.

Com um toque de mármore

Aposta por um design marmorizado, seja em azul, branco ou rosa, que elevará a técnica de unhas Kintsugi.

Mais elegante

Se procura algo elegante e sutil, talvez goste de unhas mais curtas, como estas em forma quadrada que se destacam pelos toques dourados em estilo francês e o seu brilho glossy, terá um efeito de mãos limpas e estilizadas.