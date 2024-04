Quais são as perguntas mais importantes em uma entrevista de emprego?

A primeira impressão ‘nunca é esquecida’ e é crucial quando se trata de uma entrevista de trabalho; onde os recrutadores esperam as respostas mais assertivas e concretas ao falar sobre você mesmo, sua experiência profissional e as razões que o destacam como o melhor candidato.

O site de busca de emprego Indeed explicou que ‘quebrar o gelo’ durante uma entrevista de emprego pode fazer a diferença entre ser selecionado ou não e, até mesmo, abrir ou fechar oportunidades de emprego para o futuro.

A plataforma apontou: “Não é necessário mudar de personalidade ou fingir ser outra pessoa, trata-se de ser você mesmo, mas agir de acordo com o contexto; neste caso, sendo profissional e adequado ao cargo que deseja obter”.

Recomendados

"Os recrutadores procuram mais do que apenas experiência profissional; eles querem conhecer o candidato de forma integral. Falar sobre si mesmo revela conhecimento, segurança e valores, sendo o primeiro filtro para determinar se o perfil é adequado em todos os aspectos." — Nelson Gómez, diretor do Indeed México

Perguntas-chave numa entrevista de emprego

A plataforma indicou que existem cinco perguntas que você deve responder com clareza e firmeza:

1. Quais são suas forças e fraquezas?

Esta é a ‘pergunta-chave’ durante uma entrevista de emprego, já que mais de 50% dos recrutadores consideram que todos os candidatos devem estar preparados para respondê-la.

Para definir suas fortalezas, pense em suas principais habilidades como seus ‘poderes especiais’, algo que destaca e facilita para você. Por exemplo, ser especialista em ferramentas digitais ou ser proativo.

Você também pode apoiar essas afirmações com conquistas profissionais, formações e opiniões positivas dos seus colegas de trabalho. Não tenha medo de destacar os seus pontos fortes e exemplificá-los com conquistas concretas.

Em relação às fraquezas, a chave está em compartilhá-las como áreas de oportunidade que podem ser melhoradas; uma resposta como "eu tenho dificuldade em atribuir tarefas, no entanto, aprendi a delegar atividades de acordo com as habilidades da minha equipe" é uma boa saída.

2. Por que razão devemos contratá-lo e não a outros candidatos?

Esta questão também é crucial para a contratação do candidato, porque os recrutadores procuram pessoas que demonstrem segurança e tenham a capacidade de falar sobre suas estratégias, habilidades para tomar decisões, resolver problemas e se destacar dos demais candidatos.

3. Como você lida com o estresse e a pressão?

As situações difíceis enfrentadas pelos candidatos a um cargo e como as superaram fornecem informações muito valiosas. Indeed revelou que 27% dos entrevistadores desejam saber como um candidato lida com o estresse e a pressão no trabalho. Esteja preparado para descrever uma situação difícil que tenha enfrentado e como a superou. Apresente casos e resultados específicos.

4. Por que saiu de seu emprego anterior? E por que você quer trabalhar aqui?

Estas perguntas são fundamentais para 49% dos recrutadores; ambas têm o objetivo de conhecer quais são os motivos ou razões concretas que te levam a buscar uma mudança ou novo emprego.

Quando se fala do passado profissional, é essencial manter uma atitude profissional e honesta, focando no crescimento profissional. Evite falar negativamente sobre empregos ou chefes anteriores e, em vez disso, destaque seu desenvolvimento profissional.

5. Onde você se vê daqui a cinco anos?

Este tópico é considerado o mais importante para 20% dos responsáveis por escolher os novos colaboradores. Responder a esta pergunta não é fácil, pois implica equilibrar o compromisso com a empresa e o desejo de crescimento profissional.

Idealmente, a sua resposta deve demonstrar compromisso, ambição e alinhamento com os objetivos da empresa, sem descartar o teu próprio crescimento. Por exemplo, você poderia dizer: “Tenho compromisso com o meu desenvolvimento profissional e estou entusiasmado por crescer junto com esta empresa à medida que alcançamos os nossos objetivos a longo prazo”.

Nem tudo são perguntas

Além das cinco perguntas-chave listadas, o Indeed explicou que a atitude, pontualidade, vestimenta e imagem dos candidatos a uma vaga de emprego também são muito importantes para metade dos recrutadores.

Ele apontou que todos esses elementos somam ou subtraem pontos na hora de decidir entre um ou mais candidatos. Se a entrevista for presencial, chegue ao local com 10 minutos de antecedência; se for remota, encontre um local tranquilo e com boa largura de banda de Internet; conecte-se, pelo menos, cinco minutos antes do seu horário designado para resolver qualquer problema de configuração em seu computador ou tablet.

Em ambos casos, você deve relaxar e revisar suas respostas. Coloque seu telefone celular no modo silencioso para evitar distrações durante a conversa. Sorria de forma natural e evite gestos excessivos com suas mãos ou rosto.

Ao responder, foque em detalhes quantificáveis e evite hesitar. Dê respostas concisas mas substanciais. No final da entrevista, se te perguntarem se tens alguma dúvida, aproveite para investigar sobre o ambiente de trabalho, os valores da empresa, as atividades do cargo ou o processo de seleção.

Este último, indicou a plataforma mostrará seu interesse e disposição para continuar no processo e, embora não seja uma resposta tão comum, 12% dos recrutadores provavelmente te perguntarão “Você tem alguma pergunta que gostaria de nos fazer?”; aproveite até a última oportunidade que você obtiver o contrato.