Os 3 signos do zodíaco que podem ver o karma retornar

A segunda semana de abril de 2024 pode fazer com que alguns signos lidem com o retorno de determinados karmas em suas vidas.

Confira quais são:

Áries

Recomendados

Momento de receber algumas intuições sobre karmas e aquilo que pode retornar em sua vida. Pense nas consequências dos seus atos mais recentes, pois elas são as energias que tendem a voltar agora. Quem plantou coisas boas, já pode passar por esse momento com mais confiança.

Touro

Momento de muitas reflexões importantes e de um pensamento importante voltado para ao seu karma ou o das pessoas que podem influenciar sua vida de alguma forma. Lembre-se que viver em comunidade é importante, mas é preciso ter seu momento de calma e descanso para receber as próprias mensagens do subconsciente e conectar melhor com a intuição.

Peixes

Existe um grande impulso a rever atitudes devido a uma colheita de consequências ou reconhecimento de erros. A motivação agora é desenvolver e entregar aos outros uma melhor versão de você. As palavras sempr4e tiveram muito significado e agora ganham ainda mais peso.