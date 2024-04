O corte de cabelo recomendado por Carolina Herrera para mulheres com mais de 40 anos: te deixa mais jovem na hora

Carolina Herrera é uma das designers mais importantes no mundo da moda. Cada conselho ou recomendação é uma bênção para as mulheres de classe alta, realeza e celebridades porque todas buscam elegância e sofisticação, de acordo com as regras estabelecidas pela venezuelana.

Assim como acerta em cheio com seus designs que são arte, Herrera também revelou qual é a maneira de usar o cabelo para parecer mais rejuvenescida, especialmente para as mulheres que já passaram dos 40 anos e que buscam uma mudança de visual para parecerem adequadas à sua idade.

A empresária venezuelana é considerada a melhor amiga das mulheres com mais de 40 anos porque sempre tem conselhos-chave para que a idade não seja um obstáculo para parecer maravilhosa, mas com elegância.

Choppy bob o corte recomendado por Carolina Herrera

Com sua experiência e bom olho, a designer venezuelana sabe qual é o corte de cabelo para fazer uma mulher parecer mais jovem sem ter que esconder que alcançou a maturidade; ou seja, apenas com um toque fresco, sensual e sofisticado.

De acordo com o portal Panorama, Carolina Herrera menciona que o choppy bob é o corte de cabelo perfeito para parecer mais fina, mas também mais jovem.

Trata-se de um corte que é uma variação do clássico e curto bob, o qual tem o poder de afinar traços do rosto e estilizar o pescoço. Permite um visual descontraído.

Caracteriza-se por ser cortado em diferentes comprimentos, com camadas desfiadas que proporcionam mais textura e volume ao cabelo. Por isso, é tão fácil de pentear.

O corte de cabelo bob repicado tira anos de qualquer mulher. É caracterizado por estar na altura da mandíbula, o que favorece qualquer tipo de rosto.

Se você acha que esta recomendação não é adequada para você ou não quer cortar seu cabelo tão curto, este estilo permite que você o adapte à proporção do seu rosto, basta marcar uma consulta com o seu estilista e discutir este corte e como o adaptar às suas medidas e ao seu gosto.