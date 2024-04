‘Calça baggy’ com blazer e tênis: a combinação ideal para um visual chique, confortável e que valoriza sua imagem

Baggy jeans com blazer e tênis Pinterest (Pinterest)

Quando falamos de baggy jeans, só podemos pensar em dois ícones que souberam como usá-los com verdadeiro estilo, Shakira e Jennifer Lopez, que demonstraram que depois dos 40 anos, as calças jeans são a peça perfeita para looks confortáveis com um toque chique e formal.

Seu auge foi o ano passado, quando não apenas essas divas latinas os usavam com orgulho, mas outras estrelas que conseguiram tornar essas calças jeans a peça favorita de 2023, mas se você está procurando um look semiformal e confortável que te coloque como uma verdadeira especialista em moda, leve em consideração a combinação que estamos prestes a te dar.

O que são as baggy jeans?

É um fato que os especialistas em moda estão buscando dar uma reviravolta nas calças skinny através de roupas folgadas que mostram que 'esconder' algumas partes do corpo não te torna menos sexy, pelo contrário, conseguem deixar algo para a imaginação que é sedutor e glamoroso.

Recomendados

As baggy jeans, não são mais do que calças extremamente folgadas e largas. Seu corte é relaxado e tem uma queda solta que os torna a peça perfeita para um look que não precisa de muito para ser chique e confortável.

Esta peça, como muitas outras, tornou-se uma das favoritas em 2023, mas sua história remonta décadas atrás, popularizando-se pela primeira vez na década de 90 nos Estados Unidos. Em 2024, as tendências não mudarão muito, pois pelo menos esta peça continuará reinando nos guarda-roupas das amantes da moda.

As calças baggy com blazer e tênis são a combinação mais chique de 2024

Entre as combinações mais chiques para a temporada de 2024 estão as calças baggy com blazer e tênis. Sim, usar essas três peças juntas fará você parecer uma verdadeira especialista em moda, e é assim que você pode usá-las.

Combina elementos desportivos para um visual casual

Que ninguém te diga que um blazer é apenas para looks formais, aqui está um exemplo que representa a chave para torná-los casuais. Tênis planos, um boné e um top esportivo que também consiga destacar sua silhueta depois de usar várias peças que escondem parte dela.

Use com uma camiseta

A combinação está aberta a diversas combinações, neste caso, para destacar a figura, foi utilizada uma camiseta estilo grunge com jeans largos brancos e tênis, aos quais foi adicionado um toque glamoroso com uma pequena bolsa com diamantes.

Use cores neutras para combater o calor

Se o que você procura é combater o calor, não se esqueça de apostar em cores neutras ou claras, neste caso foi usado um blazer longo com jeans largos rasgados na altura dos joelhos e um top cinza.

O visual formal

Se o seu estilo é mais formal, então use um conjunto de calça baggy, blazer e top, tudo num look total, neste caso preto, mas você também pode optar por cores neutras como cinza, branco ou bege.