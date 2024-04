6 cortes de cabelo que rejuvenescem mulheres de 50 anos e são um sucesso entre as famosas

6 cortes de cabelo que rejuvenescem mulheres com mais de 50 anos e que estão bombando entre as celebridades Essas celebridades são exemplos de mudança de visual que rejuvenescem o rosto (Foto: Pinterest)

E se já chegamos aos 50 anos, nosso cabelo precisa de cuidados e carinho, e as famosas podem se tornar uma grande fonte de inspiração na hora de fazer uma mudança de visual.

Então, mostramos a você os looks dessas 6 famosas que você vai adorar, são cortes muito favorecedores, rejuvenescem instantaneamente e sua manutenção é mínima.

A rainha Letizia e o rejuvenescedor corte clavícula

Letizia de Borbón optou por uma mudança de visual surpreendente que não deixou ninguém indiferente e demonstrou que o corte de cabelo clavícula é um dos estilos que mais rejuvenesce as mulheres com mais de 50 anos. Ela escolheu a versão mais natural: com a risca de lado, lisa e as pontas um pouco mais onduladas para dar mais movimento e textura. Esse tipo de corte é caracterizado por ser um dos mais versáteis, pois se adapta facilmente a todos os tipos de cabelo e formatos de rosto.

Recomendados

Sandra Bullock e seu corte de cabelo longo texturizado

O cabelo comprido tornou-se o favorito de muitas mulheres, mas em 2024 é usado texturizado, ou seja, com diferentes camadas para dar mais movimento e volume, como o de Sandra Bullock. Este estilo tem as pontas desfiadas, ou seja, cortadas de forma desigual para que o cabelo pareça mais leve e fresco.

Julia Roberts e o cabelo longo com franja, moderno e jovial

Para dar um toque mais pessoal e moderno à sua imagem, a atriz optou por uma franja longa, à altura dos olhos, um detalhe com o qual não só melhorou e atualizou o seu cabelo, mas também conseguiu rejuvenescer ao máximo a sua aparência.

O long bob de Cate Blanchett, um clássico infalível

Este corte é uma opção muito elegante, o equilíbrio perfeito entre conforto e estilo. O que mais chama a atenção é que as camadas frontais da atriz realçam ao máximo as características de seu rosto, o que também lhe confere uma aparência mais jovem.

Marion Cotillard com o corte mixie, o estilo mais ousado

O mixie é a combinação do corte de cabelo mullet com o pixie. Para aquelas que não se atrevem a usar um cabelo muito, muito curto, este estilo pode se tornar seu maior aliado. A atriz Marion Cotillard deixou claro que se sente muito confortável com este corte e brincou com as camadas e com a franja estilo cortina, algo que torna o design muito leve e com um toque muito moderno e jovial.

Sharon Stone arrisca com o corte pixie

É um dos cortes mais arrojados de todos, mas Sharon Stone provou que não só fica bem em mulheres acima dos 50 anos, mas também nas de mais de 60! É um dos estilos capilares com mais personalidade e se adapta, sem erro algum, a todos os tipos de texturas. Além disso, é muito prático, pois seu design é muito fácil de pentear e sua manutenção é mínima.