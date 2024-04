5 peças de roupa para fazer múltiplas combinações: para poupar seu dinheiro e arrasar

Se quiser ter um guarda-roupa versátil, não é necessário ter muitas peças de roupa, mas comprá-las de forma inteligente para criar muitas combinações. Para isso, devemos mudar nossa maneira de fazer compras e deixar de lado as peças que são tendências passageiras, optando pelos clássicos.

Não significa que você deva excluí-los completamente e deixar de se dar ao luxo, mas sim que os especialistas recomendam que sejam apenas 20% do seu guarda-roupa e reserve os 80% restantes para opções versáteis.

Peças de roupa para fazer múltiplas combinações

Uma camiseta preta

Você pode usá-la com jeans, leggings de couro, uma saia midi florida no verão... Não há limites na hora de misturar esta peça básica da moda que sempre fica muito bem, estiliza e é extremamente fresca para todos os seus compromissos.

Recomendados

Uma camisa branca

Representa a sofisticação, classe e elegância em qualquer uma de suas apresentações. Não é à toa que sempre vemos Carolina Herrera usando uma camisa branca em todas as suas aparições públicas, seja com saia ou calças de vestir. Mas mesmo em sua versão casual, com jeans ou saia curta, ela gera um equilíbrio visual muito favorável.

Calça preta

Serve tanto para um look de escritório, como para impressionar em um encontro romântico em combinação com um top mais revelador. O modelo que favorece todos os tipos de corpo é o de cintura alta e se tiver pregas na parte da frente, melhor ainda, para disfarçar a barriguinha.

Um blazer

É recomendável que seja em tons neutros para que você possa usá-lo com mais facilidade em todos os seus looks. Um blazer bege, branco ou preto sempre te salvará quando você não tiver criatividade suficiente para combinar ou estiver indo de um lugar para outro.

Uma carteira preta

A bolsa é a aliada indispensável da mulher e se for preta, melhor ainda. Vai se adaptar ao dia e à noite, então você economizará o incômodo de trocar de bolsa o tempo todo.