Perfumes MASCULINOS NACIONAIS para comprar AGORA MESMO

Zaad Expedition - O Boticário (2022)

Um perfume amadeirado refrescante, que se encaixa perfeitamente em dias ensolarados. Faz parte da linha Zaad, porém possui mais originalidade do que sua versão tradicional.

As notas de topo são: Notas Aquáticas, Gin, Notas Verdes, Bergamota, Toranja, Laranja, Mandarina, Tomilho e Maçã. As notas de coração são: Sálvia, Alecrim, Pimenta Preta, Noz-moscada, Carvalho, Violeta e Rosa. As notas de fundo são: Vetiver, Notas Metálicas, Sândalo, Notas Amadeiradas, Almíscar, Cedro, Patchouli, Couro e Âmbar.

Bad Intention - Eudora (2023)

Mais intenso, este perfume de Eudora aromático funciona mais em eventos noturnos ou em temperaturas não tão quentes. Também possui um estilo mais jovem e casual.

As notas de topo são: Lavanda, Toranja, Especiarias e Abacaxi. As notas de coração são: Avelã, Cashmeran e Agarwood (Oud). As notas de fundo são: Âmbar, Fava Tonka e Nagarmota ou Óleo de Cipriol.

Malbec X - O Boticário (2022)

Também de O Boticário, Malbec X pertence à linha mais famosa da marca. Contudo, essa versão lançada em 2022 possui o acorde de couro como destaque, o que chama a a atenção de homens mais maduros.

Club 6 Exclusive - Eudora (2022)

Devido à nota de caramelo, este perfume é ideal para homens que preferem aromas mais adocicados, porém na medida. Acompanhado de uma nota de whisky, possui um cheiro diferenciado e, como o próprio nome diz, exclusivo.

As notas de topo são: Calda, Abacaxi, Maçã, Pimenta Preta, Toranja e Sálvia. As notas de coração são: Canela, Flor de Laranjeira, Lavanda e Gerânio. As notas de fundo são: Caramelo, Whiskey, Âmbar, Cumarina, Cedro, Patchouli, Vetiver, Diamante Negro e Ládano.

