De BH para o mundo: Conheça algumas reinvenções criativas do drink Xeque Mate

A inovação culinária e a criatividade dos bares de Belo Horizonte levaram à criação de uma bebida que rapidamente se tornou um fenômeno nacional: a Xeque Mate.

Este coquetel, que mistura elementos tradicionalmente brasileiros como guaraná, mate e limão, foi coroado como a bebida oficial do Carnaval 2024, conforme avaliação de especialistas do setor.

A receita original da bebida não apenas ganhou o coração dos foliões de Belo Horizonte, mas também inspirou uma onda de variações dessa mistura refrescante por todo o país.

Novidades inspiradas na Xeque Mate

Entre as reinvenções mais notáveis dessa bebida, encontra-se o Mate Inusitado, criação do bartender Filipe Brasil. Essa versão, servida na Casa Sapucaí, incorpora ginger ale fresca e cachaça aromatizada com flores picantes de jambu, trazendo uma nova camada de sabor ao coquetel.

Outra variação digna de nota é o Xeque Morte, que eleva o teor alcoólico da bebida original, adicionando um toque mais forte ao conjunto.

No bar Ofélia, a bebida sofre outra transformação com a versão Eremita, que reduz a quantidade de guaraná para dar mais destaque ao sabor do mate e do limão, oferecendo uma experiência gustativa diferenciada.

Já o Xangolião, disponível no Xangô, na Rua Sapucaí, é uma versão que adiciona mate torrado, café frio, extrato de guaraná, cachaça envelhecida e suco de limão, criando uma mistura única e inesquecível.

Apesar da popularidade da Xeque Mate e de suas variações, o teste completo do Paladar destacou outras bebidas em lata que também merecem atenção. Essa diversidade de sabores e inovações sublinha a riqueza da cultura de coquetéis brasileira e a constante busca por novas experiências gustativas.

