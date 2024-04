As previsões do tarot desta terça-feira (9) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Seu canal de poder é “Conexão espiritual e novos rumos na vida”, então você deve ter mais consciência de onde quer direcionar sua vida e seguir em frente com perseverança, é hora de mudar de emprego ou de país, procurar um novo progresso. aventura. Seus números da sorte são 16 e 22. Suas cores são o branco e o laranja, e seus signos compatíveis são Sagitário, Áries e Gêmeos.

Recomendados

Virgem

Seu canal de poder é “A Vontade Superior”, por isso a recomendação é que você não se deixe derrotar e use seu Poder e Vontade Superior para atingir seus objetivos, não há tempo para esperar. Seus números mágicos são 20 e 27, Suas cores são o amarelo e o vermelho, e seus signos compatíveis para o amor são Capricórnio, Áries e Touro.

Libra

Seu canal de poder é “Confie na sua força”, tenha em mente que os contratempos são apenas experiências de sabedoria. Os números mágicos desta semana são 03 e 31; Amarelo e laranja são as cores da abundância e você obterá a melhor compatibilidade amorosa com Peixes, Câncer e Virgem. O efeito do eclipse solar que ocorreu ontem serão alterações e ressentimentos, lembre-se que você é ar e portanto as energias estarão misturadas; mantenha a calma e não faça cirurgia esta semana, recomendo usar uma fita vermelha no pulso direito.

Escorpião

Devido ao eclipse solar desta segunda você terá muita sorte, renovará seu pensamento para ser mais positivo e avançar no trabalho e na vida pessoal. “Purificação e estabilidade” é o seu canal de energia, então é hora de purificar o corpo e a mente, seguir uma alimentação balanceada, eliminar lembranças ruins e aprender a ser feliz sem limitações. 14 e 20 são seus números mágicos; a abundância chegará até você com as cores vermelho e azul, e para encontrar um bom amor recomendo procurar alguém de Áries, Leão ou Sagitário

Com informações do site Nueva Mujer