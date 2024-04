5 cortes de cabelo estéticos que vão arrasar na temporada de 2024: todos são frescos e chiques

As tendências em cortes de cabelo aesthetic foram atualizadas com a recente chegada da nova temporada para dar lugar a uma série de estilos favorecedores que estarão na moda pelo resto de 2024.

As tendências que se imporão nesta temporada e as que virão este ano estão repletas de cortes de cabelo de muito caráter e personalidade provenientes dos gloriosos anos oitenta e dois mil.

Por isso, veremos muitas madeixas cheias de movimento, com uma variedade de volumes e acabamentos descontraídos, mas não menos chiques sendo os mais solicitados pelas mulheres nos salões.

Os cortes de cabelo estéticos que mais se verão durante 2024

Quer conhecer os cortes de cabelo aesthetic que vão arrasar na temporada e continuar a fazer sucesso pelo resto do ano? Continue lendo para conhecer cinco, de acordo com a Vogue.

O corte de cabelo clavícula descontraído

O corte clavicut, aquele estilo que chega até a altura da clavícula, tem estado muito na moda entre as famosas desde 2021. E é que tem a capacidade de estilizar muito o pescoço e fica bem em todas.

No entanto, este ano será usado de forma mais descontraída, mas sem deixar de parecer estético e cool. Assim como o famoso cantor Kurt Cobain da banda Nirvana costumava usar.

O clavicut é o corte ideal para as que querem ter o cabelo midi | (Instagram)

O corte mullet original

O mullet é um corte dos anos 80 que se adapta a qualquer estilo e veremos muito este ano. É um estilo especialmente adequado em rostos redondos ou ovais e com cabelo liso ou ondulado.

No entanto, existem várias versões deste corte de cabelo estético que também ficam bem em outros tipos de rostos e texturas de cabelo e conseguirão subir na escala das tendências desta temporada.

As mulheres audaciosas apostaram no mullet para 2024 | (Instagram)

O corte pixie super curto

O pixie é um clássico que nunca sai de moda e se renova a cada temporada. Este ano, sua versão mais curta e sexy será imposta, quase rente à nuca, para uma sensação libertária.

A grande vantagem deste estilo é que não é necessário recorrer ao secador ou prancha para estilizá-lo. Apenas com um pouco de fixador e nossas mãos, podemos criar um efeito effortless chic para arrasar.

O pixie é a grande tendência de cabelo curto em 2024 | (Instagram)

O corte shag cortado

O shag tem triunfado nos últimos anos com um comprimento até os ombros, mas nesta temporada será usado mais curto sem alterar sua essência desfiada e desgrenhada, perfeito para cabelos cacheados ou ondulados.

O estilo dos anos setenta pode ser elevado ainda mais com uma franja desfiada na altura das sobrancelhas, mas sem cobrir o rosto para conseguir um corte de cabelo aesthetic muito bonito e moderno.

O shag curto é um corte desfiado, cool e muito chic | (Instagram)

O corte bob italiano

O corte bob em qualquer um de seus tipos está sempre em tendência e arrasando temporada após temporada. No entanto, na temporada de 2024, o grande protagonista será sua versão italiana.

A finalidade do bob italiano é cobrir a parte de trás do pescoço com um comprimento muitas vezes chegando nos ombros, formando um corte midi ou carré que parece extremamente elegante e estético.