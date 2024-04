3 mechas que favorecem e rejuvenescem perfeitas para mulheres de 60 anos

3 destaques lisonjeiros e rejuvenescedores que são perfeitos para mulheres com mais de 60 anos Mulheres com mais de 60 anos rejuvenescem o rosto com mechas e cortes de cabelo curtos ou midi (Foto: Pinterest)

Para exibir esses looks frescos e na moda, nada melhor do que optar por mechas sutis, mas cheias de luz e personalidade, que se fundam perfeitamente com a cor do cabelo, resultando em tons naturais e um visual super elegante.

Portanto, para as mulheres de 60 com cabelo curto ou médio, apresentamos esses estilos que as farão parecer radiantes, jovens e frescas:

Mechas baunilha

A tendência é o loiro platinado que se reinventa apostando em tons mais escuros, puxando para o bege. Nesta temporada, o loiro baunilha é o preferido das mulheres mais elegantes.

Recomendados

As mechas balayage de baunilha creme são perfeitas para iluminar o rosto e adicionar volume e energia aos cabelos mais claros, dando brilho. São elegantes e favorecem todas as idades e tipos de cabelo, mas especialmente para mulheres de 60 anos que desejam parecer mais jovens. Este estilo traz calor aos nossos cabelos e, além disso, são muito fáceis de manter.

Mechas em tons de avelã e dourado

Os cabelos mais escuros em tons de castanho devem evitar os tons de bronze e optar por cores de avelã ou caramelo para adicionar luminosidade.

Além disso, se a ideia é adicionar calor e luminosidade ao rosto, também se pode optar por reflexos em tons dourados, que darão muito brilho ao cabelo e uma sensação de saúde, movimento e volume, ao brincar com os contrastes.

No entanto, deve saber que, à medida que os anos passam, quanto mais escuro tivermos o nosso cabelo, mais sensação de envelhecimento teremos, endurecendo os traços do nosso rosto. Por isso, é recomendável clarear alguns tons do nosso cabelo, para exibir uma pele mais suave e com menos idade.

Mechas bege fosco

São perfeitas para escurecer as madeixas mais claras e para matizar as mais escuras, proporcionando brilho. São mechas que ficam bem em mulheres loiras e morenas, e que trarão muita frescura à imagem.

Trata-se de mechas com tons de mel e dourado, com as quais podemos manter nossa cor natural na raiz e brincar com degradês. São perfeitas, também, para disfarçar os cabelos grisalhos se não quisermos tingir completamente, e ideais para cabelos longos e modernos.