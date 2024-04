Os 3 signos do zodíaco que terão o coração partido em abril

Abril é um mês muito agitado, com dois fenômenos que afetam a personalidade dos signos do zodíaco, Mercúrio retrógrado e o eclipse solar, e a traição, o engano e os medos podem causar estragos nos próximos dias.

Há três signos que terão o coração partido em abril e é por isso que é melhor estar preparado para que não seja uma surpresa e possam se recuperar desse sentimento de dor e angústia que o desamor pode causar.

Áries

Vênus em Áries pode intensificar as emoções nos relacionamentos dos nativos deste signo. Isso pode ser positivo, mas também aumenta a impulsividade e a teimosia, o que poderia levar a traições e brigas dolorosas.

As pessoas deste signo lidam com desilusões amorosas como podem por dentro, mas por fora tudo pode ser um pouco caótico. Elas ficarão muito zangadas com o mundo e consigo mesmas. Provavelmente, levarão um tempo para perceber que essa pessoa não era para elas. Ficam mais irritadas com o tempo que perderam do que com a desilusão em si.