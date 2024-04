O que é Squealing, a nova técnica para esquecer o seu ex que tornará o processo mais fácil?

O que é 'squealing' para superar um ex? | Stefamerpik / Freepik (Imagen de Stefamerpik en Freepik)

Todas nós sabemos que uma das tarefas mais difíceis é esquecer um ex, por isso foi criada a técnica do squealing, que tornará o processo mais suportável para que você possa lidar com o luto em paz. Sempre nos pressionamos para superar rapidamente e fingir que não dói, mas isso só resulta contraproducente a longo prazo.

Além dessa dica recomendada pelos psicólogos, existem outras práticas que podem te ajudar a encontrar alívio, como dedicar tempo aos seus hobbies, trabalhar no seu amor próprio, desabafar escrevendo em um diário (journaling) e praticar meditação e exercícios físicos.

O que é Squealing?

Bem, Marie Claire define o “squealing” como “uma técnica que nos convida a estar presentes e enfrentar nossos sentimentos, algo que muitas vezes evitamos quando estamos emocionalmente feridos”. Por isso, é importante compreender que é melhor enfrentar o desconforto a curto prazo do que prolongar nosso calvário emocional.

"Consiste em levar os momentos de tristeza através da realidade, de modo que possamos mitigar a força das emoções sem cair na negação ou em cenários imaginativos que nos impeçam de crescer e eventualmente superar completamente a pessoa", apontam.

Isso pode ser alcançado por meio de diferentes práticas para viver o que sentimos, mas sem ficarmos presos na dor. Por exemplo, criando uma rede de apoio com familiares ou amigos com quem possa desabafar e ser sincero sobre o que sente.

Deixar-se levar pela tristeza nos momentos em que possa conectar consigo mesma, chorar, escrever e simplesmente liberar aquilo que sente que a está oprimindo internamente. Reflita sobre o que está sentindo, o que desencadeou esse sentimento e tente enfrentar esses momentos com calma e exercícios de respiração.

Se o seu relacionamento terminou ou está terminando, uma rede de apoio é essencial

Também lembre-se de se desintoxicar do seu ex. “Muitas vezes é dito que parar de seguir ou bloquear seu ex-parceiro é uma atitude infantil, mas na realidade você está cuidando de sua saúde mental o tempo todo. Muitas pessoas não conseguem seguir em frente porque estão constantemente stalkeando”, recomendam.