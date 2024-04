O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Sagitário – Carta do Rebelde

Ser rebelde também é decidir ter tranquilidade, fazer as coisas no seu tempo e ouvir o próprio coração. Não se engane com uma produtividade ou pressão que não nasce de você e não o acrescenta em nada. Crie suas próprias estratégias e fortaleza para romper correntes e ir atrás dos objetivos que importam de verdade.

Capricórnio – Carta da Inocência

A verdadeira inspiração e criatividade acontece quando as sabedorias adquiridas com os anos são carregadas, mas não o impedem de olhar o mundo como se fosse a primeira vez. É hora de se deixar inspirar pela vida e se reconectar com felicidade do presente, pois assim seus verdadeiros propósitos ficam ainda mais claros e encaminhados.

Aquário – Carta da Confiança

Momento de embarcar em novas jornadas ou viagens que mudam bastante a realidade que até então era conhecida. Lembre-se de que a confiança está em ter coragem para tomar decisões e partir rumo ao novo de peito aberto, disposto a aprender e viver novas aventuras.

Peixes – Carta da Fonte

É hora de ser total e para isso é importante se conhecer bem e saber também quem são os melhores aliados em seu caminho. Não se isole mais e comece a cultivar a confiança e iniciativa para ter uma vida mais completa, seja de parceria, objetivos e energia que pode colocá-lo com uma nova disposição para estar realmente ativo e presente.